63 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №63 у Львові — це важливе транспортне сполучення, що з’єднує центр міста з північним передмістям, зокрема селами Гряда, Великі Грибовичі та Воля-Гомулецька.

Вона стартує від ТРЦ Forum Lviv (вул. Під Дубом) і прямує на північний захід, обслуговуючи промислові зони, залізничні станції та житлові масиви. Оскільки маршрут має свою специфіку, поїздку варто планувати заздалегідь.

📌 Головне про маршрут:

Довжина маршруту: близько 16 км.

Перевізник: ЛК “АТП №1”.

Вартість проїзду: 25 гривень.

Особливості: рух залежить від пікових навантажень, графік курсування досить рідкий.

🗺️ Напрямок маршруту №63

Міський автобус №63 працює у двох основних напрямках, охоплюючи ключові точки міста та Жовківської траси:

Зі Львова у передмістя: від початкової зупинки “Під Дубом” до кінцевої “Воля-Гомулецька”. У зворотному напрямку: від “Воля-Гомулецька” до центру Львова (“Під Дубом”).

Ключові орієнтири на шляху: ТРЦ Forum Lviv ➔ площа 700-річчя Львова ➔ Залізничний вокзал Підзамче ➔ Промзона ➔ Жовківська траса.

🚏 Повний список зупинок маршрутки №63

Для вашої зручності ми зібрали всі зупинки у таблицю. Зверніть увагу, що кількість зупинок у прямому та зворотному напрямках дещо відрізняється.

№ Прямий напрямок (Під Дубом ➔ Воля-Гомулецька) Зворотний напрямок (Воля-Гомулецька ➔ Під Дубом) 1 Під Дубом Воля-Гомулецька (кінцева) 2 Площа 700-річчя Львова Воля-Гомулецька (магазин) 3 Залізничний вокзал Підзамче Гряда 4 Якова Остряниці Великі Грибовичі 5 Промислова Великі Грибовичі (АЗС) 6 Фабрика повидла Великі Грибовичі (вул. Польова) 7 Височана Малехів 8 Автостанція №2 Малехів (вул. Жовківська) 9 Скейт-парк Галицьке перехрестя 10 Галицьке перехрестя Скейт-парк 11 Малехів, Жовківська Автостанція №2 12 Малехів, Кобилянської Радіоринок 13 Великі Грибовичі, АЗС Вул. Височана 14 Великі Грибовичі, Садова Фабрика повидла 15 Гряда, Центр Вул. Якова Остряниці 16 Гряда, Школа Станція Підзамче 17 Гряда, Палац Вул. Гайдамацька 18 Воля-Гомулецька, На вимогу Палац культури ім. Гната Хоткевича 19 Воля-Гомулецька, Зелена Пл. 700-річчя Львова 20 Воля-Гомулецька, Народний дім Вул. Ветеранів 21 Воля-Гомулецька, Церква Під Дубом 22 Воля-Гомулецька, Центр — 23 Воля-Гомулецька, Озерна — 24 Воля-Гомулецька, Кінцева —

Цей маршрут особливо зручний для працівників Фабрики повидла, радіоринку, жителів навколишніх сіл, а також тих, хто прямує на Жовківську трасу.

🕒 Розклад руху та інтервали (Актуально на 2026 рік)

Розклад є орієнтовним і може змінюватися через затори на дорогах чи технічні причини. На лінії зазвичай працює лише 1–2 автобуси.

Дні тижня Час відправлення Деталі та інтервал Будні дні (Пн–Пт) 07:10, 09:10, 11:30, 15:00, 18:30, 20:30 Інтервал: 2–3 години.

Наявні пікові рейси вранці та ввечері. Вихідні (Сб–Нд) 10:00, 15:00, 18:30 Інтервал: Збільшений.

Перший рейс — 10:00, останній — 18:30.

💡 Важливо: Пасажири відзначають, що автобуси іноді можуть запізнюватися на 2–4 хвилини або зривати рейси. Обов’язково перевіряйте рух транспорту через онлайн-трекери перед виходом.

✅ Корисні поради для пасажирів

⏱ Оптимальний час поїздки: Щоб уникнути довгого очікування, намагайтеся використовувати ранкові чи вечірні пікові рейси.

💳 Оплата проїзду: Вартість становить 25 грн (готівкою з валідацією у водія). На новіших автобусах (наприклад, типу А081) доступні безконтактні платежі.

⚠️ Можливі труднощі: Пасажири іноді скаржаться на пропуск зупинок, людський фактор (поведінку водіїв) та нестачу транспорту на лінії.

🔄 Альтернативні маршрути: Якщо ви їдете до ближніх сіл, можна зробити пересадку на маршрутки №104 або №112 на площі 700-річчя Львова.

📱 Відстеження по GPS: Користуйтеся міськими додатками для пошуку автобуса на карті, але враховуйте, що не всі машини на цьому маршруті обладнані стабільними трекерами.

Маршрутка №63 — соціально важливий транспорт для передмістя Львова, який потребує покращення регулярності. Завжди плануйте свою поїздку з невеликим запасом часу!