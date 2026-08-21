63 маршрутка (автобус) Львів
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63 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Маршрутка №63 у Львові — це важливе транспортне сполучення, що з’єднує центр міста з північним передмістям, зокрема селами Гряда, Великі Грибовичі та Воля-Гомулецька.

Вона стартує від ТРЦ Forum Lviv (вул. Під Дубом) і прямує на північний захід, обслуговуючи промислові зони, залізничні станції та житлові масиви. Оскільки маршрут має свою специфіку, поїздку варто планувати заздалегідь.

📌 Головне про маршрут:

  • Довжина маршруту: близько 16 км.

  • Перевізник: ЛК “АТП №1”.

  • Вартість проїзду: 25 гривень.

  • Особливості: рух залежить від пікових навантажень, графік курсування досить рідкий.

🗺️ Напрямок маршруту №63

Міський автобус №63 працює у двох основних напрямках, охоплюючи ключові точки міста та Жовківської траси:

  1. Зі Львова у передмістя: від початкової зупинки “Під Дубом” до кінцевої “Воля-Гомулецька”.

  2. У зворотному напрямку: від “Воля-Гомулецька” до центру Львова (“Під Дубом”).

Ключові орієнтири на шляху: ТРЦ Forum Lviv ➔ площа 700-річчя Львова ➔ Залізничний вокзал Підзамче ➔ Промзона ➔ Жовківська траса.

🚏 Повний список зупинок маршрутки №63

Для вашої зручності ми зібрали всі зупинки у таблицю. Зверніть увагу, що кількість зупинок у прямому та зворотному напрямках дещо відрізняється.

Прямий напрямок (Під Дубом ➔ Воля-Гомулецька)Зворотний напрямок (Воля-Гомулецька ➔ Під Дубом)
1Під ДубомВоля-Гомулецька (кінцева)
2Площа 700-річчя ЛьвоваВоля-Гомулецька (магазин)
3Залізничний вокзал ПідзамчеГряда
4Якова ОстряниціВеликі Грибовичі
5ПромисловаВеликі Грибовичі (АЗС)
6Фабрика повидлаВеликі Грибовичі (вул. Польова)
7ВисочанаМалехів
8Автостанція №2Малехів (вул. Жовківська)
9Скейт-паркГалицьке перехрестя
10Галицьке перехрестяСкейт-парк
11Малехів, ЖовківськаАвтостанція №2
12Малехів, КобилянськоїРадіоринок
13Великі Грибовичі, АЗСВул. Височана
14Великі Грибовичі, СадоваФабрика повидла
15Гряда, ЦентрВул. Якова Остряниці
16Гряда, ШколаСтанція Підзамче
17Гряда, ПалацВул. Гайдамацька
18Воля-Гомулецька, На вимогуПалац культури ім. Гната Хоткевича
19Воля-Гомулецька, ЗеленаПл. 700-річчя Львова
20Воля-Гомулецька, Народний дімВул. Ветеранів
21Воля-Гомулецька, ЦеркваПід Дубом
22Воля-Гомулецька, Центр
23Воля-Гомулецька, Озерна
24Воля-Гомулецька, Кінцева

Цей маршрут особливо зручний для працівників Фабрики повидла, радіоринку, жителів навколишніх сіл, а також тих, хто прямує на Жовківську трасу.

🕒 Розклад руху та інтервали (Актуально на 2026 рік)

Розклад є орієнтовним і може змінюватися через затори на дорогах чи технічні причини. На лінії зазвичай працює лише 1–2 автобуси.

Дні тижняЧас відправленняДеталі та інтервал
Будні дні (Пн–Пт)07:10, 09:10, 11:30, 15:00, 18:30, 20:30

Інтервал: 2–3 години.


Наявні пікові рейси вранці та ввечері.

Вихідні (Сб–Нд)10:00, 15:00, 18:30

Інтервал: Збільшений.


Перший рейс — 10:00, останній — 18:30.

💡 Важливо: Пасажири відзначають, що автобуси іноді можуть запізнюватися на 2–4 хвилини або зривати рейси. Обов’язково перевіряйте рух транспорту через онлайн-трекери перед виходом.

✅ Корисні поради для пасажирів

  • Оптимальний час поїздки: Щоб уникнути довгого очікування, намагайтеся використовувати ранкові чи вечірні пікові рейси.

  • 💳 Оплата проїзду: Вартість становить 25 грн (готівкою з валідацією у водія). На новіших автобусах (наприклад, типу А081) доступні безконтактні платежі.

  • ⚠️ Можливі труднощі: Пасажири іноді скаржаться на пропуск зупинок, людський фактор (поведінку водіїв) та нестачу транспорту на лінії.

  • 🔄 Альтернативні маршрути: Якщо ви їдете до ближніх сіл, можна зробити пересадку на маршрутки №104 або №112 на площі 700-річчя Львова.

  • 📱 Відстеження по GPS: Користуйтеся міськими додатками для пошуку автобуса на карті, але враховуйте, що не всі машини на цьому маршруті обладнані стабільними трекерами.

Маршрутка №63 — соціально важливий транспорт для передмістя Львова, який потребує покращення регулярності. Завжди плануйте свою поїздку з невеликим запасом часу!

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