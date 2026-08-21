63 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №63 у Львові — це важливе транспортне сполучення, що з’єднує центр міста з північним передмістям, зокрема селами Гряда, Великі Грибовичі та Воля-Гомулецька.
Вона стартує від ТРЦ Forum Lviv (вул. Під Дубом) і прямує на північний захід, обслуговуючи промислові зони, залізничні станції та житлові масиви. Оскільки маршрут має свою специфіку, поїздку варто планувати заздалегідь.
📌 Головне про маршрут:
Довжина маршруту: близько 16 км.
Перевізник: ЛК “АТП №1”.
Вартість проїзду: 25 гривень.
Особливості: рух залежить від пікових навантажень, графік курсування досить рідкий.
🗺️ Напрямок маршруту №63
Міський автобус №63 працює у двох основних напрямках, охоплюючи ключові точки міста та Жовківської траси:
Зі Львова у передмістя: від початкової зупинки “Під Дубом” до кінцевої “Воля-Гомулецька”.
У зворотному напрямку: від “Воля-Гомулецька” до центру Львова (“Під Дубом”).
Ключові орієнтири на шляху: ТРЦ Forum Lviv ➔ площа 700-річчя Львова ➔ Залізничний вокзал Підзамче ➔ Промзона ➔ Жовківська траса.
🚏 Повний список зупинок маршрутки №63
Для вашої зручності ми зібрали всі зупинки у таблицю. Зверніть увагу, що кількість зупинок у прямому та зворотному напрямках дещо відрізняється.
|№
|Прямий напрямок (Під Дубом ➔ Воля-Гомулецька)
|Зворотний напрямок (Воля-Гомулецька ➔ Під Дубом)
|1
|Під Дубом
|Воля-Гомулецька (кінцева)
|2
|Площа 700-річчя Львова
|Воля-Гомулецька (магазин)
|3
|Залізничний вокзал Підзамче
|Гряда
|4
|Якова Остряниці
|Великі Грибовичі
|5
|Промислова
|Великі Грибовичі (АЗС)
|6
|Фабрика повидла
|Великі Грибовичі (вул. Польова)
|7
|Височана
|Малехів
|8
|Автостанція №2
|Малехів (вул. Жовківська)
|9
|Скейт-парк
|Галицьке перехрестя
|10
|Галицьке перехрестя
|Скейт-парк
|11
|Малехів, Жовківська
|Автостанція №2
|12
|Малехів, Кобилянської
|Радіоринок
|13
|Великі Грибовичі, АЗС
|Вул. Височана
|14
|Великі Грибовичі, Садова
|Фабрика повидла
|15
|Гряда, Центр
|Вул. Якова Остряниці
|16
|Гряда, Школа
|Станція Підзамче
|17
|Гряда, Палац
|Вул. Гайдамацька
|18
|Воля-Гомулецька, На вимогу
|Палац культури ім. Гната Хоткевича
|19
|Воля-Гомулецька, Зелена
|Пл. 700-річчя Львова
|20
|Воля-Гомулецька, Народний дім
|Вул. Ветеранів
|21
|Воля-Гомулецька, Церква
|Під Дубом
|22
|Воля-Гомулецька, Центр
|—
|23
|Воля-Гомулецька, Озерна
|—
|24
|Воля-Гомулецька, Кінцева
|—
Цей маршрут особливо зручний для працівників Фабрики повидла, радіоринку, жителів навколишніх сіл, а також тих, хто прямує на Жовківську трасу.
🕒 Розклад руху та інтервали (Актуально на 2026 рік)
Розклад є орієнтовним і може змінюватися через затори на дорогах чи технічні причини. На лінії зазвичай працює лише 1–2 автобуси.
|Дні тижня
|Час відправлення
|Деталі та інтервал
|Будні дні (Пн–Пт)
|07:10, 09:10, 11:30, 15:00, 18:30, 20:30
Інтервал: 2–3 години.
Наявні пікові рейси вранці та ввечері.
|Вихідні (Сб–Нд)
|10:00, 15:00, 18:30
Інтервал: Збільшений.
Перший рейс — 10:00, останній — 18:30.
💡 Важливо: Пасажири відзначають, що автобуси іноді можуть запізнюватися на 2–4 хвилини або зривати рейси. Обов’язково перевіряйте рух транспорту через онлайн-трекери перед виходом.
✅ Корисні поради для пасажирів
⏱ Оптимальний час поїздки: Щоб уникнути довгого очікування, намагайтеся використовувати ранкові чи вечірні пікові рейси.
💳 Оплата проїзду: Вартість становить 25 грн (готівкою з валідацією у водія). На новіших автобусах (наприклад, типу А081) доступні безконтактні платежі.
⚠️ Можливі труднощі: Пасажири іноді скаржаться на пропуск зупинок, людський фактор (поведінку водіїв) та нестачу транспорту на лінії.
🔄 Альтернативні маршрути: Якщо ви їдете до ближніх сіл, можна зробити пересадку на маршрутки №104 або №112 на площі 700-річчя Львова.
📱 Відстеження по GPS: Користуйтеся міськими додатками для пошуку автобуса на карті, але враховуйте, що не всі машини на цьому маршруті обладнані стабільними трекерами.
Маршрутка №63 — соціально важливий транспорт для передмістя Львова, який потребує покращення регулярності. Завжди плануйте свою поїздку з невеликим запасом часу!