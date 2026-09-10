10 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №10 у Львові: Залізничний вокзал — ТРЦ «King Cross Leopolis»

№10 з’єднує Залізничний вокзал з ТРЦ «King Cross Leopolis» через «Скриню», Кульпарків, Наукову, Княгині Ольги, Автовокзал, Сокільницьку та Іподром.

Обслуговує ЛК «АТП №1». Близько 12 км, 35–50 хвилин. Паралельно до King Cross ходить №3А з пл. Різні.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Залізничний вокзал (Львів) — ТРЦ «King Cross Leopolis» (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час ≈12 км, 35–50 хв Зупинок 23–25 у кожен бік Оплата міський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт

Карта маршруту №10

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 10.

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:55–20:30 13–19 хв Вихідні 07:00–20:36 24–27 хв

З вокзалу в будні орієнтир з 06:55 кроком ~18 хв. На Кульпарківській і Науковій графік зсувається.

Зупинки: вокзал → King Cross

№ Зупинка 1 Залізничний вокзал / Приміський вокзал / «Скриня» 2 Кульпарківська / кардіоцентр / Антоновича / Скнилівок 3 Наукова / Симоненка / Княгині Ольги / Стрийська–Наукова 4 Скорини / Гашека / Автовокзал / Сокільницька / Іподром 5 ТРЦ «King Cross Leopolis»

Зупинки: King Cross → вокзал

№ Зупинка 1 ТРЦ «King Cross Leopolis» / Іподром / Автовокзал 2 Наукова / Княгині Ольги / Скнилівок / «Скриня» 3 Залізничний вокзал

Поради пасажирам

На Автовокзалі зручна пересадка на приміські рейси і №3А.

На Кульпарківській і Науковій закладайте час.

Окремі рейси — низькопідлогові.

Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №10 залишається комунальним рейсом з вокзалу через Наукову до King Cross.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.