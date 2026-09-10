10 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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10 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №10 у Львові: Залізничний вокзал — ТРЦ «King Cross Leopolis»

№10 з’єднує Залізничний вокзал з ТРЦ «King Cross Leopolis» через «Скриню», Кульпарків, Наукову, Княгині Ольги, Автовокзал, Сокільницьку та Іподром.

Обслуговує ЛК «АТП №1». Близько 12 км, 35–50 хвилин. Паралельно до King Cross ходить №3А з пл. Різні.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиЗалізничний вокзал (Львів) — ТРЦ «King Cross Leopolis» (Львів)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час≈12 км, 35–50 хв
Зупинок23–25 у кожен бік
Оплатаміський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт

Карта маршруту №10

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 10.

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні06:55–20:3013–19 хв
Вихідні07:00–20:3624–27 хв

З вокзалу в будні орієнтир з 06:55 кроком ~18 хв. На Кульпарківській і Науковій графік зсувається.

Зупинки: вокзал → King Cross

Зупинка
1Залізничний вокзал / Приміський вокзал / «Скриня»
2Кульпарківська / кардіоцентр / Антоновича / Скнилівок
3Наукова / Симоненка / Княгині Ольги / Стрийська–Наукова
4Скорини / Гашека / Автовокзал / Сокільницька / Іподром
5ТРЦ «King Cross Leopolis»

Зупинки: King Cross → вокзал

Зупинка
1ТРЦ «King Cross Leopolis» / Іподром / Автовокзал
2Наукова / Княгині Ольги / Скнилівок / «Скриня»
3Залізничний вокзал

Поради пасажирам

  • На Автовокзалі зручна пересадка на приміські рейси і №3А.
  • На Кульпарківській і Науковій закладайте час.
  • Окремі рейси — низькопідлогові.
  • Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №10 залишається комунальним рейсом з вокзалу через Наукову до King Cross.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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