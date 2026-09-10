10 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №10 у Львові: Залізничний вокзал — ТРЦ «King Cross Leopolis»
№10 з’єднує Залізничний вокзал з ТРЦ «King Cross Leopolis» через «Скриню», Кульпарків, Наукову, Княгині Ольги, Автовокзал, Сокільницьку та Іподром.
Обслуговує ЛК «АТП №1». Близько 12 км, 35–50 хвилин. Паралельно до King Cross ходить №3А з пл. Різні.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Залізничний вокзал (Львів) — ТРЦ «King Cross Leopolis» (Львів)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|≈12 км, 35–50 хв
|Зупинок
|23–25 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт
Карта маршруту №10
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 10.
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:55–20:30
|13–19 хв
|Вихідні
|07:00–20:36
|24–27 хв
З вокзалу в будні орієнтир з 06:55 кроком ~18 хв. На Кульпарківській і Науковій графік зсувається.
Зупинки: вокзал → King Cross
|№
|Зупинка
|1
|Залізничний вокзал / Приміський вокзал / «Скриня»
|2
|Кульпарківська / кардіоцентр / Антоновича / Скнилівок
|3
|Наукова / Симоненка / Княгині Ольги / Стрийська–Наукова
|4
|Скорини / Гашека / Автовокзал / Сокільницька / Іподром
|5
|ТРЦ «King Cross Leopolis»
Зупинки: King Cross → вокзал
|№
|Зупинка
|1
|ТРЦ «King Cross Leopolis» / Іподром / Автовокзал
|2
|Наукова / Княгині Ольги / Скнилівок / «Скриня»
|3
|Залізничний вокзал
Поради пасажирам
- На Автовокзалі зручна пересадка на приміські рейси і №3А.
- На Кульпарківській і Науковій закладайте час.
- Окремі рейси — низькопідлогові.
- Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.
Маршрут №10 залишається комунальним рейсом з вокзалу через Наукову до King Cross.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.