Двоє львів’ян потрапили під підозру через реєстрацію Starlink для РФ

Студент зі Львова разом з безробітним знайомим оформили реєстрацію 14 терміналів Starlink для окупантів.

За інформацією управління СБУ у Львівській області, контррозвідка затримала двох львів’ян за незаконну реєстрацію 14 супутникових терміналів Starlink на користь збройних формувань РФ.

Російські війська використовували ці інтернет-станції для організації бойових операцій проти українських сил у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Затриманий студент, завербований російськими спецслужбами, потрапив у поле зору контррозвідки через пошук легких заробітків у Телеграм-каналах. Він залучив до протиправної діяльності свого безробітного знайомого із Львова. Разом вони шукали людей, готових допомогти з реєстрацією терміналів Starlink.

Для виконання схеми вони обманом залучили 14 осіб, використовуючи їхні паспортні дані для верифікації пристроїв. Після активації терміналів надсилали відповідну інформацію російським кураторам в обмін на грошові винагороди, — повідомили в СБУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони. Служба безпеки вже заблокувала всі незаконно зареєстровані системи Starlink. Також триває перевірка інформації про можливу реєстрацію ще понад 40 супутникових терміналів.

Двом затриманим повідомили про підозру за частинами 2 статті 28 та 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обох помістили під варту без можливості внесення застави. Розслідування триває з метою встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.