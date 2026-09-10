15 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №15 у Львові: Приміський вокзал — вул. Медової Печери

№15 з’єднує Приміський вокзал з вул. Медової Печери біля Майорівки. Шлях — «Скриня», пл. Кропивницького, Політехніка, пр. Свободи, Зелена / Вагилевича, Вашингтона, «Метро-2». Зворотний заходить на Пасічну, медуніверситет і пл. Митну. Це не Сихів.

Обслуговує ПАТ «АТП-14630». EasyWay: 12,13 км, 30 грн. Час у дорозі 35–50 хвилин.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Приміський вокзал (Львів) — вул. Медової Печери (Львів) Перевізник ПАТ «АТП-14630» Відстань / час 12,13 км, 35–50 хв Зупинок 20–24 у кожен бік Оплата міський тариф, 30 грн на EasyWay

Карта маршруту №15

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 15. Розклад: lviv.rozklad.in.ua/home/schedule/163

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:30–21:20 ≈10–15 хв (EasyWay ~10 хв) Вихідні 06:45–21:15 15–25 хв

З вокзалу в будні орієнтир :00 / :15 / :30 / :45 з 06:30. Після 20:00 рейсів менше.

Зупинки: вокзал → Медової Печери

№ Зупинка 1 Приміський вокзал / «Скриня» / Привокзальний ринок / пл. Кропивницького 2 Політехніка / Головна пошта / пр. Свободи / Князя Романа 3 Шота Руставелі / Вагилевича / Липова алея / Дністерська 4 Вашингтона / перинатальний центр / «Метро-2» 5 Лисинецька / Майорівка / Каштанова 6 вул. Медової Печери

Зупинки: Медової Печери → вокзал

№ Зупинка 1 вул. Медової Печери / Каштанова / Майорівка / Таджицька / Пасічна 2 медуніверситет / госпіталь / пл. Митна / Підвальна 3 «Магнус» / церква св. Анни / цирк / пл. Кропивницького 4 Приміський вокзал

Поради пасажирам

Кінцева — Медова Печера / Майорівка, не Санта Барбара на Сихові.

На Городоцькій і Личаківській закладайте час.

На Пасічній зручна пересадка на №27.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/35).

Маршрут №15 залишається рейсом з Приміського вокзалу через центр і Пасічну до Медової Печери.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.