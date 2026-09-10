15 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №15 у Львові: Приміський вокзал — вул. Медової Печери
№15 з’єднує Приміський вокзал з вул. Медової Печери біля Майорівки. Шлях — «Скриня», пл. Кропивницького, Політехніка, пр. Свободи, Зелена / Вагилевича, Вашингтона, «Метро-2». Зворотний заходить на Пасічну, медуніверситет і пл. Митну. Це не Сихів.
Обслуговує ПАТ «АТП-14630». EasyWay: 12,13 км, 30 грн. Час у дорозі 35–50 хвилин.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Приміський вокзал (Львів) — вул. Медової Печери (Львів)
|Перевізник
|ПАТ «АТП-14630»
|Відстань / час
|12,13 км, 35–50 хв
|Зупинок
|20–24 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 30 грн на EasyWay
Карта маршруту №15
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 15. Розклад: lviv.rozklad.in.ua/home/schedule/163
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:30–21:20
|≈10–15 хв (EasyWay ~10 хв)
|Вихідні
|06:45–21:15
|15–25 хв
З вокзалу в будні орієнтир :00 / :15 / :30 / :45 з 06:30. Після 20:00 рейсів менше.
Зупинки: вокзал → Медової Печери
|№
|Зупинка
|1
|Приміський вокзал / «Скриня» / Привокзальний ринок / пл. Кропивницького
|2
|Політехніка / Головна пошта / пр. Свободи / Князя Романа
|3
|Шота Руставелі / Вагилевича / Липова алея / Дністерська
|4
|Вашингтона / перинатальний центр / «Метро-2»
|5
|Лисинецька / Майорівка / Каштанова
|6
|вул. Медової Печери
Зупинки: Медової Печери → вокзал
|№
|Зупинка
|1
|вул. Медової Печери / Каштанова / Майорівка / Таджицька / Пасічна
|2
|медуніверситет / госпіталь / пл. Митна / Підвальна
|3
|«Магнус» / церква св. Анни / цирк / пл. Кропивницького
|4
|Приміський вокзал
Поради пасажирам
- Кінцева — Медова Печера / Майорівка, не Санта Барбара на Сихові.
- На Городоцькій і Личаківській закладайте час.
- На Пасічній зручна пересадка на №27.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/35).
Маршрут №15 залишається рейсом з Приміського вокзалу через центр і Пасічну до Медової Печери.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.