15 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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15 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Маршрутка №15 у Львові: Приміський вокзал — вул. Медової Печери

№15 з’єднує Приміський вокзал з вул. Медової Печери біля Майорівки. Шлях — «Скриня», пл. Кропивницького, Політехніка, пр. Свободи, Зелена / Вагилевича, Вашингтона, «Метро-2». Зворотний заходить на Пасічну, медуніверситет і пл. Митну. Це не Сихів.

Обслуговує ПАТ «АТП-14630». EasyWay: 12,13 км, 30 грн. Час у дорозі 35–50 хвилин.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиПриміський вокзал (Львів) — вул. Медової Печери (Львів)
ПеревізникПАТ «АТП-14630»
Відстань / час12,13 км, 35–50 хв
Зупинок20–24 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 30 грн на EasyWay

Карта маршруту №15

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 15. Розклад: lviv.rozklad.in.ua/home/schedule/163

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні06:30–21:20≈10–15 хв (EasyWay ~10 хв)
Вихідні06:45–21:1515–25 хв

З вокзалу в будні орієнтир :00 / :15 / :30 / :45 з 06:30. Після 20:00 рейсів менше.

Зупинки: вокзал → Медової Печери

Зупинка
1Приміський вокзал / «Скриня» / Привокзальний ринок / пл. Кропивницького
2Політехніка / Головна пошта / пр. Свободи / Князя Романа
3Шота Руставелі / Вагилевича / Липова алея / Дністерська
4Вашингтона / перинатальний центр / «Метро-2»
5Лисинецька / Майорівка / Каштанова
6вул. Медової Печери

Зупинки: Медової Печери → вокзал

Зупинка
1вул. Медової Печери / Каштанова / Майорівка / Таджицька / Пасічна
2медуніверситет / госпіталь / пл. Митна / Підвальна
3«Магнус» / церква св. Анни / цирк / пл. Кропивницького
4Приміський вокзал

Поради пасажирам

  • Кінцева — Медова Печера / Майорівка, не Санта Барбара на Сихові.
  • На Городоцькій і Личаківській закладайте час.
  • На Пасічній зручна пересадка на №27.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/35).

Маршрут №15 залишається рейсом з Приміського вокзалу через центр і Пасічну до Медової Печери.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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