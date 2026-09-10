29 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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29 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №29 у Львові: Винники — Залізничний вокзал

№29 з’єднує Винники (вул. Винниченка) із Залізничним вокзалом через Лисиничі, Глинянський тракт, АС-6, медуніверситет, пл. Митну, церкву св. Анни і пл. Кропивницького.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: близько 13,8 км. Час у дорозі 40–60 хвилин. З Винників до центру також ходить №5А (пл. Галицька).

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктим. Винники, вул. Винниченка — Залізничний вокзал (Львів)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час≈14 км, 40–60 хв
Зупинокблизько 28 у кожен бік
Оплатаміський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт

Карта маршруту №29

Винники — Львівський район. GPS: EasyWay, 29

Розклад руху

ДеньПерший / останнійІнтервал
Будніз Винників 06:00; з вокзалу 06:36; до 21:10–21:3012–20 хв у пік, 25–40 хв увечері
Вихідні06:40–07:00 / до ~21:0020–40 хв

На Глинянському тракті графік зсувається. Останній рейс уточнюйте в трекері.

Зупинки: Винники → вокзал

Зупинка
1Винники, Винниченка / Винна Гора / госпіталь
2Лисиничі (Полуботка, центр, Івасюка, Коновальця)
3Глинянський тракт / АС-6 / Мечникова / госпіталь
4пл. Митна / Підвальна / церква св. Анни / цирк
5Залізничний вокзал

Зупинки: вокзал → Винники

Зупинка
1Залізничний вокзал / пл. Кропивницького / цирк / пл. Митна
2АС-6 / Глинянський тракт / Лисиничі
3Винники, вул. Винниченка

Поради пасажирам

  • На Глинянському тракті закладайте час.
  • До пл. Галицької дивіться №5А.
  • Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Зворотна кінцева іноді вказується як Івасюка.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/303).

Маршрут №29 залишається рейсом з Винників через Лисиничі до вокзалу.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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