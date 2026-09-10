29 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №29 у Львові: Винники — Залізничний вокзал

№29 з’єднує Винники (вул. Винниченка) із Залізничним вокзалом через Лисиничі, Глинянський тракт, АС-6, медуніверситет, пл. Митну, церкву св. Анни і пл. Кропивницького.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: близько 13,8 км. Час у дорозі 40–60 хвилин. З Винників до центру також ходить №5А (пл. Галицька).

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти м. Винники, вул. Винниченка — Залізничний вокзал (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час ≈14 км, 40–60 хв Зупинок близько 28 у кожен бік Оплата міський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт

Карта маршруту №29

Винники — Львівський район. GPS: EasyWay, 29

Розклад руху

День Перший / останній Інтервал Будні з Винників 06:00; з вокзалу 06:36; до 21:10–21:30 12–20 хв у пік, 25–40 хв увечері Вихідні 06:40–07:00 / до ~21:00 20–40 хв

На Глинянському тракті графік зсувається. Останній рейс уточнюйте в трекері.

Зупинки: Винники → вокзал

№ Зупинка 1 Винники, Винниченка / Винна Гора / госпіталь 2 Лисиничі (Полуботка, центр, Івасюка, Коновальця) 3 Глинянський тракт / АС-6 / Мечникова / госпіталь 4 пл. Митна / Підвальна / церква св. Анни / цирк 5 Залізничний вокзал

Зупинки: вокзал → Винники

№ Зупинка 1 Залізничний вокзал / пл. Кропивницького / цирк / пл. Митна 2 АС-6 / Глинянський тракт / Лисиничі 3 Винники, вул. Винниченка

Поради пасажирам

На Глинянському тракті закладайте час.

До пл. Галицької дивіться №5А.

Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Зворотна кінцева іноді вказується як Івасюка.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/303).

Маршрут №29 залишається рейсом з Винників через Лисиничі до вокзалу.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.