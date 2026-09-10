29 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №29 у Львові: Винники — Залізничний вокзал
№29 з’єднує Винники (вул. Винниченка) із Залізничним вокзалом через Лисиничі, Глинянський тракт, АС-6, медуніверситет, пл. Митну, церкву св. Анни і пл. Кропивницького.
Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: близько 13,8 км. Час у дорозі 40–60 хвилин. З Винників до центру також ходить №5А (пл. Галицька).
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|м. Винники, вул. Винниченка — Залізничний вокзал (Львів)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|≈14 км, 40–60 хв
|Зупинок
|близько 28 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт
Карта маршруту №29
Винники — Львівський район. GPS: EasyWay, 29
Розклад руху
|День
|Перший / останній
|Інтервал
|Будні
|з Винників 06:00; з вокзалу 06:36; до 21:10–21:30
|12–20 хв у пік, 25–40 хв увечері
|Вихідні
|06:40–07:00 / до ~21:00
|20–40 хв
На Глинянському тракті графік зсувається. Останній рейс уточнюйте в трекері.
Зупинки: Винники → вокзал
|№
|Зупинка
|1
|Винники, Винниченка / Винна Гора / госпіталь
|2
|Лисиничі (Полуботка, центр, Івасюка, Коновальця)
|3
|Глинянський тракт / АС-6 / Мечникова / госпіталь
|4
|пл. Митна / Підвальна / церква св. Анни / цирк
|5
|Залізничний вокзал
Зупинки: вокзал → Винники
|№
|Зупинка
|1
|Залізничний вокзал / пл. Кропивницького / цирк / пл. Митна
|2
|АС-6 / Глинянський тракт / Лисиничі
|3
|Винники, вул. Винниченка
Поради пасажирам
- На Глинянському тракті закладайте час.
- До пл. Галицької дивіться №5А.
- Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Зворотна кінцева іноді вказується як Івасюка.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/303).
Маршрут №29 залишається рейсом з Винників через Лисиничі до вокзалу.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.