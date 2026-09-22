Під Львовом водій Mercedes смертельно травмував 77-річного пішохода

У селі Ков’ярі Львівського району водій Mercedes-Benz збив пішохода, якому було 77 років.

Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і помер у лікарні. Поліція Львівщини повідомила про це 22 вересня.

ДТП сталася 21 вересня близько 16:00 на дорозі Київ–Чоп у Ков’ярях. За попередньою інформацією, 45-річний водій з Стрийського району, який керував Mercedes-Benz, збив 77-річного мешканця Львівського району.

Пішохід отримав важкі травми і був терміново госпіталізований. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями.

Закон передбачає покарання у вигляді трьох-восьми років ув’язнення та можливе позбавлення права керування на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини цієї трагічної події.