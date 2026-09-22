У Львові за чотири місяці зафіксували 233 випадки травм серед користувачів електросамокатів – Голос Сокальщини

За останні 16 тижнів у медичних закладах Львова зареєстрували 233 випадки травм серед користувачів електросамокатів. Про це повідомляє Львівська міська рада, відзначаючи зростання подібних інцидентів.

Постраждалі включають 115 дітей і 118 дорослих. Деякі пацієнти зверталися за допомогою самостійно, інші ж були доставлені у лікарні бригадами швидкої допомоги.

Госпіталізували 69 дітей та 3 дорослих. Іншим надали медичну допомогу амбулаторно, обмежившись оглядом та лікуванням без госпіталізації.

Медики наголошують: багато травм можна запобігти, дотримуючись правил безпеки. Це передусім носіння шолома і захисного спорядження, поміркована швидкість руху та суворе дотримання правил дорожнього руху. Особливо важливо стежити за безпекою дітей і не дозволяти їм кататися без контролю дорослих.

У Львові раніше посилили правила використання електросамокатів і інших засобів мікромобільності. Серед головних вимог — мінімальний вік користувачів 16 років, обов’язкове носіння захисного шолома, обмеження швидкості до 15 км/год у потенційно небезпечних зонах, а також впорядкування паркування транспортних засобів.

Міська влада пояснює введення додаткових заходів безпеки значним зростанням кількості травм, що пов’язані з користуванням електросамокатів, особливо серед дітей.