1 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал
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1 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

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Трамвай №1 у Львові: Залізничний вокзал — Погулянка

№1 з’єднує головний вокзал з Погулянкою. Шлях — пл. Кропивницького, Політехніка, Дорошенка, Ринок, пл. Митна, Личаківський цвинтар і Левицького.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 6,9 км. Час у дорозі 25–35 хвилин. З вокзалу також ходять №6 і №9; на Погулянці — №7.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиЗалізничний вокзал (Львів) — Погулянка (Львів)
ПеревізникЛКП «Львівелектротранс»
Відстань / час≈6,9 км, 25–35 хв
Зупинокблизько 17 у кожен бік
Оплатаміський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №1

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 1

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:00–22:5010–15 хв
Вихідніщодня12–17 хв

У центрі графік зсувається через ремонт колії.

Зупинки: вокзал → Погулянка

Зупинка
1Залізничний вокзал / Бандери / Політехніка / Ринок
2пл. Митна / Личаківський цвинтар
3Погулянка

Зупинки: Погулянка → вокзал

Зупинка
1Погулянка / Ринок / Бандери
2Залізничний вокзал

Поради пасажирам

  • На Погулянці зручна пересадка на трамвай №7.
  • На вокзалі — на №6 і №9.
  • ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Валідуйте квиток одразу після посадки.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/11).

Трамвай №1 залишається рейсом з вокзалу через центр до Погулянки.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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