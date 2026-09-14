1 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

Трамвай №1 у Львові: Залізничний вокзал — Погулянка
№1 з’єднує головний вокзал з Погулянкою. Шлях — пл. Кропивницького, Політехніка, Дорошенка, Ринок, пл. Митна, Личаківський цвинтар і Левицького.
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 6,9 км. Час у дорозі 25–35 хвилин. З вокзалу також ходять №6 і №9; на Погулянці — №7.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Залізничний вокзал (Львів) — Погулянка (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|≈6,9 км, 25–35 хв
|Зупинок
|близько 17 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №1
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 1
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:00–22:50
|10–15 хв
|Вихідні
|щодня
|12–17 хв
У центрі графік зсувається через ремонт колії.
Зупинки: вокзал → Погулянка
|№
|Зупинка
|1
|Залізничний вокзал / Бандери / Політехніка / Ринок
|2
|пл. Митна / Личаківський цвинтар
|3
|Погулянка
Зупинки: Погулянка → вокзал
|№
|Зупинка
|1
|Погулянка / Ринок / Бандери
|2
|Залізничний вокзал
Поради пасажирам
- На Погулянці зручна пересадка на трамвай №7.
- На вокзалі — на №6 і №9.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/11).
Трамвай №1 залишається рейсом з вокзалу через центр до Погулянки.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.