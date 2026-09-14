1 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

Трамвай №1 у Львові: Залізничний вокзал — Погулянка

№1 з’єднує головний вокзал з Погулянкою. Шлях — пл. Кропивницького, Політехніка, Дорошенка, Ринок, пл. Митна, Личаківський цвинтар і Левицького.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 6,9 км. Час у дорозі 25–35 хвилин. З вокзалу також ходять №6 і №9; на Погулянці — №7.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Залізничний вокзал (Львів) — Погулянка (Львів) Перевізник ЛКП «Львівелектротранс» Відстань / час ≈6,9 км, 25–35 хв Зупинок близько 17 у кожен бік Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №1

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 1

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:00–22:50 10–15 хв Вихідні щодня 12–17 хв

У центрі графік зсувається через ремонт колії.

Зупинки: вокзал → Погулянка

№ Зупинка 1 Залізничний вокзал / Бандери / Політехніка / Ринок 2 пл. Митна / Личаківський цвинтар 3 Погулянка

Зупинки: Погулянка → вокзал

№ Зупинка 1 Погулянка / Ринок / Бандери 2 Залізничний вокзал

Поради пасажирам

На Погулянці зручна пересадка на трамвай №7.

На вокзалі — на №6 і №9.

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/11).

Трамвай №1 залишається рейсом з вокзалу через центр до Погулянки.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.