У Львові повідомили, у яких парках здійснять акарицидну обробку проти кліщів
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У Львові повідомили, у яких парках здійснять акарицидну обробку проти кліщів

Марко Лук'яненко

Мешканців просять завтра утриматися від відвідування кількох міських парків.

У Львівській міській раді повідомили, що 29 вересня там завершать осінню акарицидну обробку зелених зон. Жителів закликають не гуляти в парках і не вигулювати домашніх тварин у цей день.

Обробку проводять, щоб запобігти розмноженню кліщів у парках, лісопарках та інших зелених зонах міста. Особливу увагу приділяють територіям біля дитячих майданчиків, пішохідних доріжок і зон відпочинку.

29 вересня акарицидну обробку виконають у наступних парках: «Піскові озера», «Горіховий Гай», «Кольонія», на вулиці Роксоляни, у парку імені Івана Виговського, а також у парках «Озеро Левандівське», «Скнилівський» і «Левандівський». Крім того, засобами для боротьби з кліщами оброблять лісопарк «Білогорща».

Також заходи проведуть у лісовому заказнику місцевого значення «Лісопарк «Рудно» та на території в районі вулиць Михайла Грушевського, Івана Огієнка, Озерної й Андрея Шептицького у селищі Рудно.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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