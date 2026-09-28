У Львові повідомили, у яких парках здійснять акарицидну обробку проти кліщів

Мешканців просять завтра утриматися від відвідування кількох міських парків.

У Львівській міській раді повідомили, що 29 вересня там завершать осінню акарицидну обробку зелених зон. Жителів закликають не гуляти в парках і не вигулювати домашніх тварин у цей день.

Обробку проводять, щоб запобігти розмноженню кліщів у парках, лісопарках та інших зелених зонах міста. Особливу увагу приділяють територіям біля дитячих майданчиків, пішохідних доріжок і зон відпочинку.

29 вересня акарицидну обробку виконають у наступних парках: «Піскові озера», «Горіховий Гай», «Кольонія», на вулиці Роксоляни, у парку імені Івана Виговського, а також у парках «Озеро Левандівське», «Скнилівський» і «Левандівський». Крім того, засобами для боротьби з кліщами оброблять лісопарк «Білогорща».

Також заходи проведуть у лісовому заказнику місцевого значення «Лісопарк «Рудно» та на території в районі вулиць Михайла Грушевського, Івана Огієнка, Озерної й Андрея Шептицького у селищі Рудно.