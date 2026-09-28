У держархіві розкрили 633-річний лист про зникле село на Львівщині

Державна архівна служба України представила унікальну грамоту, датовану 1393 роком, яка зберігається у Центральному державному історичному архіві у Львові.

У цьому історичному документі йдеться про село Восвичі Львівського повіту — поселення, що нині зникло з мапи. Повідомлення про це надійшло 28 вересня.

Оригінал грамоти датується 30 березня 1393 року. Це рукописний документ, виконаний латинню на пергаменті, що свідчить про високий статус запису.

Текст свідчить, що руський староста Гнівош з Далевич підтвердив відмову шляхтича Предборія від своїх прав на село Восвичі на користь його двоюрідного брата Станіслава.

В архівній установі наголошують, що цей документ має велике значення для вивчення майнових прав та відносин у Львівському регіоні XIV століття.

Сьогодні село Восвичі існування не має, проте його назва неодноразово з’являється у середньовічних актах, які стосуються історії Галичини.

Оцифровану копію грамоти можна переглянути у «Унікальних документах Національного архівного фонду» на офіційному вебпорталі Державної архівної служби України.