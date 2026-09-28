У Порошенка дали відповідь Садовому – Point Lviv

Сокільницька організація Політичної партії «Європейська Солідарність» оприлюднила відповідь міському голові Львова Андрію Садовому.

В заяві партії йдеться про позицію щодо майбутнього Сокільників і Львівського аеропорту.

Публікуємо текст звернення в повному обсязі:

«Пане Андрію,

Ми детально ознайомилися з вашим зверненням до Петра Порошенка, в якому йдеться про розвиток Сокільників та Львівського аеропорту.

У нашій оцінці є спільна думка: дійсно, важливо подумати про те, яку країну залишимо після себе. Тому варто спиратися не на гасла, а на факти.

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького є стратегічним об’єктом для Львівщини та всієї держави. Сокільницька громада це розуміє і вже зробила кроки, яких у вашому зверненні немає.

Вона разом з Львівською обласною військовою адміністрацією та керівництвом аеропорту підписала меморандум про співпрацю й подальший розвиток летовища.

Для аеропорту заклали територію під сучасний вантажний термінал. Визначаються авіаційні обмеження, а сам аеропорт попросив суд залишити позов щодо генерального плану Сокільників без розгляду. Сторони перейшли до узгодження перспектив розвитку летовища.

Так працює європейська країна — не через публічні ультиматуми та конфлікти між громадами, а через домовленості, закон і пошук спільних інтересів.

Ще один важливий принцип для нас: Сокільники — це не частина Львова. Це окрема територіальна громада з власною владою, людьми, які проживають тут, платять податки та мають таке саме право визначати своє майбутнє, як львів’яни — своє.

Саме тому децентралізація й була запроваджена — щоб сильніші громади не приймали рішення за менш потужні сусідні.

Ми поважаємо право Львова на власний розвиток і очікуємо такої ж поваги до Сокільників.

Особливо дивує, коли очільник Львова виступає за втручання у справи сусідньої громади. Адже ви неодноразово наголошували на важливості самоврядування і вимагали поваги з боку центральної влади.

Правила мають діяти однаково для всіх — або це не правила.

Також ми пам’ятаємо випадок з відбудовою музею Романа Шухевича, який зруйнували російські війська. Фонд Петра Порошенка запропонував фінансувати відновлення, проте Львів обрав інший шлях. Ми не погоджували це рішення, але поважаємо його — так працює місцеве самоврядування.

Через це недоречно перетворювати розвиток двох сусідніх громад на політичний конфлікт.

Аеропорт має розвиватися.

Сокільники мають розвиватися.

Львів має розвиватися. Ці цілі не суперечать одна одній.

Потрібні нові дороги, транспортні розв’язки, школи, дитсадки, очисні споруди, заводи з переробки сміття, вантажний термінал і резервні території для розвитку аеропорту. Важливо також дотримуватися авіаційних, екологічних і містобудівних обмежень. Головне — поважати жителів обох боків адміністративної межі.

Адже справа не тільки у забудові. Йдеться про те, яку державу ми передамо наступним поколінням.

Ми прагнемо країни, де закон стоїть вище за політичний вплив і бізнес-інтереси окремих осіб. Де велика громада не диктує меншим, як їм жити. Де домовленості між громадою, обласною владою та державним аеропортом важливіші за гучні заяви в соцмережах.

Саме таку Україну хочемо залишити після себе», — підкреслюють у Сокільницькій організації Політичної партії «Європейська Солідарність».