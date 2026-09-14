Тролейбус №38 у Львові: вул. Хуторівка — пл. Кропивницького
№38 з’єднує Хуторівку з площею Кропивницького. Шлях — Чукаріна, Стрийська–Наукова, «Океан», Скнилівок, Кульпарківська, ТРЦ «Скриня» і Привокзальний ринок.
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 9,5 км. Час у дорозі 30–50 хвилин.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Хуторівка (Львів) — пл. Кропивницького (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|≈9,5 км, 30–50 хв
|Зупинок
|близько 20 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №38
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 38
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:30–22:05
|10–20 хв
|Вихідні
|≈06:30–21:58
|14–25 хв
На Кульпарківській графік зсувається.
Зупинки: Хуторівка → пл. Кропивницького
|№
|Зупинка
|1
|вул. Хуторівка / Стрийська–Наукова / «Океан»
|2
|«Скриня» / Привокзальний ринок
|3
|пл. Кропивницького
Зупинки: пл. Кропивницького → Хуторівка
|№
|Зупинка
|1
|пл. Кропивницького / «Скриня» / «Океан»
|2
|вул. Хуторівка
Поради пасажирам
- На площі Кропивницького зручна пересадка на вокзал і трамваї.
- На Науковій — на інші лінії Сихова.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10820).
Тролейбус №38 залишається рейсом від Хуторівки до площі Кропивницького.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.
3 коментарі до “Тролейбус №38 Львів: розклад, маршрут”
класно, що 38-й тролейбус таки такий важливий для львів’ян! молодці, що продумали розклад і маршрут, а то іноді реально важко дістатися до роботи чи навчання в години пік. а сучасні тролейбуси іще й комфортні, це великий плюс. не раз був у них в заторах, але головне, що хоч є можливість доїхати до центру! 👍
а скільки реально тролейбус №38 їде до центру з Сихова? написано, що з 7 до 9 ранку в години пік часто народу багато, а як щодо часу в дорозі?
таки 38-й тролейбус — це супер рішення для тих, хто живе в Сихові. у години пік справді черги, та й місця часто нема, тому треба бути готовим до цього. але з інтервалами в 8-12 хвилин в будні, як мінімум не доведеться довго чекати, а з низькопідлоговими тролейбусами зручніше з візками чи для людей з інвалідністю — це круто! от лише чи реально встигати на роботу вчасно в таких умовах?