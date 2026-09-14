Тролейбус №38 Львів: розклад, маршрут

Тролейбус №38 у Львові: вул. Хуторівка — пл. Кропивницького

№38 з’єднує Хуторівку з площею Кропивницького. Шлях — Чукаріна, Стрийська–Наукова, «Океан», Скнилівок, Кульпарківська, ТРЦ «Скриня» і Привокзальний ринок.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 9,5 км. Час у дорозі 30–50 хвилин.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Хуторівка (Львів) — пл. Кропивницького (Львів) Перевізник ЛКП «Львівелектротранс» Відстань / час ≈9,5 км, 30–50 хв Зупинок близько 20 у кожен бік Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №38

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 38

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:30–22:05 10–20 хв Вихідні ≈06:30–21:58 14–25 хв

На Кульпарківській графік зсувається.

Зупинки: Хуторівка → пл. Кропивницького

№ Зупинка 1 вул. Хуторівка / Стрийська–Наукова / «Океан» 2 «Скриня» / Привокзальний ринок 3 пл. Кропивницького

Зупинки: пл. Кропивницького → Хуторівка

№ Зупинка 1 пл. Кропивницького / «Скриня» / «Океан» 2 вул. Хуторівка

Поради пасажирам

На площі Кропивницького зручна пересадка на вокзал і трамваї.

На Науковій — на інші лінії Сихова.

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10820).

Тролейбус №38 залишається рейсом від Хуторівки до площі Кропивницького.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.