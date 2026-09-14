Тролейбус №38 Львів: розклад, маршрут
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Тролейбус №38 Львів: розклад, маршрут

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Тролейбус №38 у Львові: вул. Хуторівка — пл. Кропивницького

№38 з’єднує Хуторівку з площею Кропивницького. Шлях — Чукаріна, Стрийська–Наукова, «Океан», Скнилівок, Кульпарківська, ТРЦ «Скриня» і Привокзальний ринок.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 9,5 км. Час у дорозі 30–50 хвилин.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктивул. Хуторівка (Львів) — пл. Кропивницького (Львів)
ПеревізникЛКП «Львівелектротранс»
Відстань / час≈9,5 км, 30–50 хв
Зупинокблизько 20 у кожен бік
Оплатаміський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №38

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 38

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:30–22:0510–20 хв
Вихідні≈06:30–21:5814–25 хв

На Кульпарківській графік зсувається.

Зупинки: Хуторівка → пл. Кропивницького

Зупинка
1вул. Хуторівка / Стрийська–Наукова / «Океан»
2«Скриня» / Привокзальний ринок
3пл. Кропивницького

Зупинки: пл. Кропивницького → Хуторівка

Зупинка
1пл. Кропивницького / «Скриня» / «Океан»
2вул. Хуторівка

Поради пасажирам

  • На площі Кропивницького зручна пересадка на вокзал і трамваї.
  • На Науковій — на інші лінії Сихова.
  • ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Валідуйте квиток одразу після посадки.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10820).

Тролейбус №38 залишається рейсом від Хуторівки до площі Кропивницького.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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3 коментарі до “Тролейбус №38 Львів: розклад, маршрут

  1. класно, що 38-й тролейбус таки такий важливий для львів’ян! молодці, що продумали розклад і маршрут, а то іноді реально важко дістатися до роботи чи навчання в години пік. а сучасні тролейбуси іще й комфортні, це великий плюс. не раз був у них в заторах, але головне, що хоч є можливість доїхати до центру! 👍

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  2. а скільки реально тролейбус №38 їде до центру з Сихова? написано, що з 7 до 9 ранку в години пік часто народу багато, а як щодо часу в дорозі?

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  3. таки 38-й тролейбус — це супер рішення для тих, хто живе в Сихові. у години пік справді черги, та й місця часто нема, тому треба бути готовим до цього. але з інтервалами в 8-12 хвилин в будні, як мінімум не доведеться довго чекати, а з низькопідлоговими тролейбусами зручніше з візками чи для людей з інвалідністю — це круто! от лише чи реально встигати на роботу вчасно в таких умовах?

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