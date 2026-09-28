На Львівщині та Закарпатті фіксували підроблені відомості про мобілізацію

За процесуального керівництва Закарпатської та Львівської спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного регіону викрили трьох посадовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Серед них – 44-річний виконуючий обов’язки начальника зі званням «полковник», 40-річний колишній начальник із званням «підполковник» та ще один 42-річний колишній начальник ТЦК, теж полковник.

За інформацією прокуратури, вони користувалися доступом до автоматизованої інформаційної системи «Оберіг». Використовуючи власні кваліфіковані електронні підписи та паролі, посадовці вносили у систему завідомо неправдиві дані.

Переважно ці маніпуляції стосувалися змін в облікових картках громадян. У системі фіксували інформацію про нібито взяття осіб на військовий облік та їх мобілізацію.

Однак серед тих, щодо кого вносили такі записи, були особи, які на момент фіксації вже проходили військову службу, самовільно залишили частини або загинули.

В результаті виникло щонайменше 239 записів, що, ймовірно, використовували для штучного завищення результатів виконання мобілізаційного плану і створення ілюзії більшої кількості мобілізованих громадян.

На основі наявних доказів посадовцям оголосили підозру за частинами 1 та 3 статті 362 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України — за несанкціоновані зміни інформації в автоматизованій системі та службове підроблення.

Прокурори домоглися обрання підозрюваним запобіжних заходів. Наразі триває перевірка їх можливої причетності до інших подібних випадків.

Відкрито це правопорушення в рамках програми «Зворотний бік ТЦК та ВЛК», яку реалізує Офіс Генерального прокурора.

Розслідування ведуть слідчі УСБУ у Закарпатській області та ГУ Нацполіції у Львові. Оперативний супровід здійснює Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України, а також Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції і ДВКР СБУ.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа залишається невинуватою до того моменту, доки її вину не доведуть у встановленому законом порядку та на підставі обвинувального вироку суду.