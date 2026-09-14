Тролейбус №25 у Львові: вул. Шота Руставелі — Автовокзал
№25 з’єднує вул. Шота Руставелі з Автовокзалом. Шлях — Стрийський ринок, Академія сухопутних військ, Податкова, Автобусний завод і Стрийська–Наукова.
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 6,7 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. Паралельно на цій ділянці ходить автобус №3А.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Шота Руставелі (Львів) — Автовокзал (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|≈6,7 км, 20–35 хв
|Зупинок
|близько 12 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №25
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, тролейбус 25
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:02–22:35
|10–20 хв
|Вихідні
|≈06:30–22:37
|10–20 хв
На Стрийській графік зсувається.
Зупинки: Руставелі → Автовокзал
|№
|Зупинка
|1
|вул. Шота Руставелі / Стрийський ринок / Академія сухопутних військ
|2
|Автобусний завод / Стрийська–Наукова
|3
|Автовокзал
Зупинки: Автовокзал → Руставелі
|№
|Зупинка
|1
|Автовокзал / Стрийський ринок
|2
|вул. Шота Руставелі
Поради пасажирам
- На Автовокзалі зручна пересадка на міжміські рейси.
- На Руставелі — на трамваї центру.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/4).
Тролейбус №25 залишається рейсом від Руставелі до Автовокзалу.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.
10 коментарів до “Тролейбус №24 Львів: розклад, маршрут”
якось їхав на 24-му з друзями в центр на якійсь виставці, то зупинка біля Личаківського ринку була просто людяна, людей стільки, що нас затиснуло! 😂 а ще помітив, що у Львові багато людей користуються саме цим маршрутом, мабуть, через зручність. цікаво, як часто метро буде в Львові, щоб зменшити цю чергу.
цікаво, що 24-й тролейбус реально рятує в години пік, бо їхати на роботу або додому з центра – це просто катастрофа. а як нагнеться народ біля зупинки на проспекті Свободи, то краще на велосипеді їхати 😅 я б радив о тим, хто планує їхати, спробувати в інший час, щоб не стояти як сардини!
так, 24-й тролейбус дійсно рятує в години пік, я пам’ятаю, як їхав на ньому до лікарні на обстеження – стільки людей, що аж в дверях не влізало 😅 взагалі, тут біля вокзалу завжди натовп, а коли ще й змагання або фестиваль, то втричі більше! хорошо, що зранку швидше їздить, бо з центру на Сихів дістатися треба, а так хоч трохи часу зекономити.
моя думка, що цей тролейбус у години пік не такий уже й надійний… кажуть, що возить 3000-3500 людей, але коли я на ньому їду, то реально відчуваю, що це більше 😅 по-перше, це не тільки натовп, але й часто затримки, бо пробки ж, а 35-45 хвилин у дорозі іноді перетворюються на півтори години… так що не завжди все так гарно, як пишуть
цікаво, а чи планують щось зробити з переповненість цього тролейбуса у години пік? 3000-3500 людей на маршруті — це ж реально багато, особливо вранці та ввечері. навіть якщо їде кожні 8-10 хвилин, то все одно натовп біля зупинок завжди, особливо на прокопі Свободи чи біля вокзалу. було б класно, якби добавили ще пару машин на цей маршрут, щоб не стояти в тисняві 😅
ну я не знаю, як вони вказали, що 24-й тролейбус такий супер надійний у години пік, коли реально тяжко закинутись всередину, особливо ранком чи ввечері. кожні 8-10 хвилин, але треба ж дочекатися не одну хвилину, поки натовп розжене. та й пробки такі, що час у дорозі може вмить збільшитися. сподіваюсь, найближчим часом щось з цим зроблять
24-й тролейбус реально важливий для Львова, але погодьтесь, їздити в години пік — це справжнє випробування 😂 натовп на зупинках особливо біля вокзалу просто жах, стільки людей, що можна подумати, що всі їдуть на одне місце! сподіваюсь, щось з цим змінять, бо так далі не може продовжуватись.
коли їдеш на 24-му, особливо в години пік, треба реально бути готовим до натовпу. це просто жах, особливо біля зупинок на проспекті Свободи чи вокзала. навіть якщо тролейбус ходить кожні 8-10 хвилин, насправді доводиться чекати, поки натовп трошки розсіятись. і ще ж пробки по дорозі! без сміху — краще на таксі їхати, або на велосипеді, якщо погода дозволяє 😅
чому у 24-го тролейбуса такі великі інтервали в вихідні, аж до 15-18 хвилин? це ж не практично. якщо людей менше, чому б не зробити частіше? і да, чи планують оновити рухомий склад, бо ці старі тролейбуси вже не витримують таке навантаження?
24-й тролейбус — це реально рятівник у нашому місті! але оце з натовпом і великими інтервалами у вихідні — це просто капець. чому не можна зробити частіше? мені здається, що в години пік ввечері на вокзалі там ну просто не влізти. якось треба з цим боротися, бо так більше не можна. сподіваюсь, щось змінять!