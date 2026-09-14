Минулого року на Львівщині запропонували створити заказник і три природні пам’ятки

У 2025 році в області діяли 425 об’єктів природно-заповідного фонду.

Ці дані містить екологічний паспорт Львівської області за 2025 рік, який підготував департамент екології та природних ресурсів Львівської ОВА.

На початок року в області налічували 425 об’єктів ПЗФ загальною площею 182,57 тисячі гектарів. Це становить 8,3% території Львівщини.

З-поміж них 29 об’єктів мають загальнодержавний статус із сумарною площею 85,86 тис. га. Ще 396 — місцевого значення, їхня площа — 96,71 тис. га.

У реєстрі області значаться: один природний заповідник і п’ять національних природних парків. Також — 73 заказники та 37 заповідних урочищ.

Додатково зареєстровано 213 пам’яток природи, три ботанічні сади й шість дендропарків. Є 62 парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва й п’ять регіональних ландшафтних парків.





Минулого року на розгляд Львівської обласної ради подали проєкти створення чотирьох нових об’єктів ПЗФ:

– пралісова пам’ятка природи місцевого значення “Розгірчанський ліс” площею 272 га. Об’єкт розташований у межах Сколівського надлісництва філії “Карпатський лісовий офіс” та Сколівського ДЛГП “Галсільліс”.

– ландшафтний заказник місцевого значення “Тераси річки Стрий” площею 6 га, у межах Стрийської територіальної громади.

– комплексна пам’ятка природи місцевого значення “Малоголосківська дебра” площею 4 га, у межах Львівської територіальної громади.

– парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення “Парк імені Богдана Хмельницького” площею 15,7273 га, в межах селища Брюховичі Львівської територіальної громади.

У 2022 році в області діяли 408 заповідників та пам’яток природи.