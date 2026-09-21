У Стрию 17-річного хлопця придавила бетонна плита

У Стрию ввечері 20 вересня загинув 17-річний хлопець після падіння бетонної плити.

Нещасний випадок трапився на території колишнього деревообробного комбінату, який нині не функціонує.

Повідомлення надійшло близько 19:10, про це поінформував департамент цивільного захисту Львівської ОВА.

Хлопець був на майданчику неподалік вулиці Івана Виговського.

Об’єкт розташований за межами парку імені Тараса Шевченка.

Під час перебування на території підприємства на підлітка обвалилася бетонна плита, що входила до огорожі.

Від отриманих травм він помер на місці; медики лише констатували смерть.

Правоохоронці та служби з’ясовують обставини трагедії.



