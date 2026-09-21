У Шегинях в пачці з-під соку вилучили контрабандні Apple iPhone

У пункті пропуску “Шегині – Медика” затримали жінку, яка намагалася провезти десять iPhone 17 Pro.

Цієї п’ятниці, 18 вересня, митники помітили підозрілий вантаж під час перевірки ручної поклажі.

47-річна мешканка Хмельницької області поверталася в Україну з Польщі пішим переходом. Сканер показав аномалії в багажі, тож працівники митниці провели детальний огляд.

У результаті огляду виявили три телефони в коробці від капсул для прання. Ще сім гаджетів знайшли в пачці з-під соку. Усього жінка намагалася приховати десять Apple iPhone 17 Pro від митного контролю.

За фактом приховування товарів складено адмінпротокол. Порушення кваліфікували за ч. 2 ст. 483 Митного кодексу України.