Львівщина налічує 93 зареєстровані підприємства з австрійським капіталом

На Львівщині зареєстровано 93 підприємства з австрійським капіталом.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

На полях саміту «Карпатська вісімка» він мав зустріч із Президенткою Федеральної ради Австрії Крістін Шварц-Фукс.

Пані Президентку передусім цікавили нинішні виклики для Львівщини та напрями, в яких Австрія може нам допомогти.

Один із ключових напрямів — поглиблення економічного співробітництва.

Через повномасштабну війну на Львівщину продовжують релокуватися підприємства зі сходу й інших регіонів України. Потрібно не лише допомогти їм відновити роботу, а й створити умови для залишення, розширення виробництва та створення нових робочих місць.

Маємо одночасно підтримувати український бізнес, який уже працює в області, і залучати нові інвестиції.

Наразі в області зареєстровано 93 підприємства з австрійським капіталом. Вони працюють у переробній та легкій промисловості, виробництві пакувальної продукції, харчовій галузі, сфері послуг, ІТ і торгівлі.

Бачимо потенціал для більш широкої присутності австрійського бізнесу в енергетиці, транспорті й логістиці, машинобудуванні, металообробці, будівництві та цифровій інфраструктурі.

Ще одна важлива задача — гідне повернення наших захисників і захисниць до цивільного життя. Реінтеграція включає працевлаштування, підтримку бізнес-ініціатив, грантові програми й доступ до необхідних послуг.

Цим напрямом ми вже активно займаємося і очікуємо посилення з боку міжнародних партнерів.

Окремо обговорювали питання людей, яких війна змусила покинути домівки. Львівщина продовжує приймати внутрішньо переміщених осіб, тому серед пріоритетів — належні умови в місцях тимчасового проживання.

На цю сферу також розраховуємо отримати міжнародну підтримку.

Запропонував австрійській стороні налагодити партнерство на базі Університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Це перша університетська лікарня в Україні.

Австрія має значний досвід в університетській медицині. Йдеться про підготовку фахівців, організацію роботи лікарень і поєднання лікування, освіти та науки.

Українські медики здобули унікальний досвід роботи в умовах повномасштабної війни. Таке партнерство принесе користь фахівцям обох країн.

Значну частину розмови присвятили євроінтеграції. На рівні області й громад зміни вже відбуваються.

Реформуємо систему шкільного харчування. Розвиваємо транспортне сполучення з ЄС, будуємо євроколію, працюємо над розвитком шляхів і прикордонної інфраструктури.

Паралельно усуваємо фізичні й інституційні бар’єри між Львівщиною та ЄС.

У травні цього року Львівщина та федеральна земля Нижня Австрія підписали Меморандум про співпрацю в енергетиці, медицині, освіті, інфраструктурі та відбудові. Сьогоднішня зустріч стала наступним кроком у поглибленні партнерства з Австрією.

Львівщина готова переймати австрійський досвід, технології та експертизу. Водночас відкрита ділитися знаннями, які наші фахівці, громади, медики та бізнес здобули під час війни.

Дякую пані Крістін Шварц-Фукс за предметну і конструктивну зустріч.

Очікуємо, що діалог продовжиться в нових спільних проєктах і перетвориться на довгострокове партнерство.