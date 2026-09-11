Російські окупанти застосували проти України понад 160 безпілотних апаратів

Окупанти випустили 161 ударний дрон по території України; на 19 локаціях зафіксували влучання.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про атаку на своїй сторінці у Фейсбуці.

У ніч на 11 вересня, починаючи з 18:00 10 вересня, ворог застосував S8000 “Бандероль” і 161 ударний БПЛА.

Серед них — Shahed (включно з реактивними), “Гербера” та дрони-імітатори типу “Пародія”.

Напади велися з напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, контрольованих територій Донецької області та з районів Гвардійське в Криму.

Протиповітряні сили знешкодили 138 ворожих безпілотників.

За попередніми даними, зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу на 19 локаціях.

Також зафіксували падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.

Атака триває; у повітряному просторі лишаються ворожі БПЛА, додають у Командуванні.





Нагадаємо деталі попередніх атак на Львів.

30 липня унаслідок удару по місту влучили в житлові будинки на вулицях Виговського та Патона.

Пошкоджень зазнали понад двадцять будинків, ліцей і дитячий садок. Одна людина загинула.

13 травня безпілотники влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Жовкві.

Крім того, постраждав житловий будинок та кілька промислових об’єктів.

24 березня російські дрони тричі атакували Львів.

Вони влучили у будинки на площі Соборній, проспекті Червоної Калини та на вулиці Бандери.

Пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення й низку житлових будинків.

У лікарню госпіталізували сім людей; понад двадцять осіб звернулися за медичною допомогою.

7 лютого удар по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині залишив близько шести тисяч мешканців без води, тепла й електроенергії.

Тоді пошкодили 18 приватних будинків; один будинок зруйнували повністю.

27 січня постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури у Золочівському районі.

15 січня під час повітряної тривоги безпілотник впав у центрі Львова.

Дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері; пошкоджено вікна житлових будинків і вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня атакували об’єкт критичної інфраструктури у Львові.

Цивільні та житлові об’єкти не постраждали, але в селищі Рудно автоматична система безпеки газу спрацювала.

Через це мешканці кількох вулиць залишилися без газопостачання.