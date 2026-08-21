8 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №8А з’єднує Шевченківський район Львова з передмістям Брюховичі — популярним напрямком для тих, хто прямує до кардіологічної лікарні, на дачу чи відпочинок біля соснового лісу. Маршрут стартує на вулиці Зернова, неподалік площі Святого Теодора, і проходить через проспект Чорновола, Замарстинівську вулицю та центральні вулиці селища — Курортну, Пляжну й Ягідну. Обслуговує лінію ЛКП «АТП №1», а довжина шляху становить близько 12 км. Автобуси на маршруті — низькопідлогові, що суттєво полегшує посадку пасажирам з дитячими візками, багажем чи обмеженою мобільністю.

Основні характеристики маршруту

Кінцеві зупинки — вул. Зернова (Львів) та Брюховичі, Кардіологічна лікарня. Поїздка в один бік займає 30-40 хвилин залежно від заторів на проспекті Чорновола. Автобус курсує щодня, включно з вихідними, приблизно з 7:00 до пізнього вечора.

Зупинки в напрямку Брюхович

№ Зупинка 1 Вул. Зернова 2 Палац культури ім. Гната Хоткевича 3 Вул. Хімічна 4 Шевченківська райадміністрація 5 Парк 700-річчя Львова (вул. Торф’яна) 6 Вул. Варшавська 7 Голоско 8 Замарстинів 9 Поліклініка МВС 10 Дитячий диспансер 11 Брюховичі, Цвинтар 12 Брюховичі, Весняна 13 Брюховичі, Джерело 14 Брюховичі, Курортна 15 Брюховичі, Пляжна 16 Брюховичі, Пансіонат «Львів» 17 Брюховичі, Вокзал 18 Брюховичі, Івасюка 19 Брюховичі, Арктична 20 Брюховичі, Прилуцька 21 Брюховичі, Ягідна 22 Брюховичі, Кардіологічна лікарня

Зупинки в напрямку Львова

Зворотний рейс стартує від Кардіологічної лікарні та проходить майже тим самим маршрутом, з невеликими відмінностями на Замарстинівській, де частина зупинок працює на вимогу.

№ Зупинка 1 Брюховичі, Кардіологічна лікарня 2 Брюховичі, Ягідна 3 Брюховичі, Арктична 4 Брюховичі, Івасюка 5 Брюховичі, вул. Незалежності України 6 Брюховичі, Пансіонат «Львів» 7 Брюховичі, Пляжна 8 Брюховичі, Курортна 9 Брюховичі, Джерело 10 Брюховичі, Цвинтар 11 Дитячий диспансер 12 Поліклініка МВС 13 Замарстинів 14 Вул. Варшавська (на вимогу) 15 Парк 700-річчя (вул. Торф’яна) 16 Шевченківська райадміністрація 17 Вул. Хімічна 18 Вул. Пантелеймона Куліша 19 Вул. Зернова 20 Просп. В’ячеслава Чорновола

Графік руху та інтервал

У будні дні автобуси курсують приблизно з 7:00 до 21:45, з інтервалом 15-20 хвилин у пікові години (7:00-9:00 та 16:00-19:00) і 20-25 хвилин упродовж дня. У вихідні інтервал збільшується до 20-30 хвилин. Точний час прибуття варто перевіряти у застосунках з GPS-трекінгом, оскільки фактичний рух може відхилятися від графіка.

Вартість проїзду

Проїзд коштує 25 грн, оплата можлива готівкою водієві або безконтактно карткою.

Поради для пасажирів

На проспекті Чорновола варто закладати додатково 10 хвилин на поїздку через ранкові затори. З зупинки на Замарстинівській зручно пересісти на трамвай №8, а від пл. Святого Теодора — на транспорт до вокзалу. Пасажирам, що прямують до кардіологічної лікарні чи на пляж, автобус зручний тим, що заходить углиб селища, а не залишає на трасі.

За відгуками пасажирів на eway.in.ua, середня оцінка маршруту становить 2.1 з 5 — здебільшого через нестабільність графіка руху та недостатню кількість рейсів у певні години. Тому плануючи поїздку, особливо у вечірній час, варто закладати запас часу і перевіряти актуальний розклад на зупинці.

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