На Львівщині нетверезий водій SsangYong спричинив ДТП — п’ятеро людей отримали травми

На Львівщині внаслідок зіткнення кросовера SsangYong із мікроавтобусом Mercedes‑Benz Vito травмувалися п’ятеро людей.

Серед постраждалих — обидва водії та три пасажирки. Аварія сталася 7 вересня біля села Мерещів. Поліція повідомила про інцидент 8 вересня.

За попередніми даними, близько 12:45 на дорозі «Куровичі – Рогатин» 39‑річний мешканець Львівського району за кермом SsangYong зіткнувся з Mercedes‑Benz Vito. Мікроавтобусом керував 36‑річний житель Тернопільської області.

Внаслідок зіткнення травми отримали водії обох транспортних засобів. Також постраждали три пасажирки Mercedes — жінки 23, 48 та 53 років. Усі п’ятьох доставили до лікарні.

Поліція встановила, що водій SsangYong перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286‑1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особою в стані сп’яніння, якщо потерпілі отримали тілесні ушкодження.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі і позбавлення права керувати транспортом на строк від п’яти до восьми років. Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини аварії.