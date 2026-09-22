У Львові відновлюють житловий будинок після ракетного удару

У Львові відновлюють будинок на вулиці Виговського, 77, який постраждав від російського обстрілу.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що ремонтні роботи виконують поетапно.

Після демонтажу пошкоджених конструкцій та очищення приміщень уже відновили перекриття між третім і четвертим поверхами.

Наразі майстри працюють над перекриттям між четвертим і п’ятим поверхами.

Паралельно ведеться відновлення зовнішніх стін будівлі, які зазнали пошкоджень.

Роботи є складними, адже потрібно не лише усунути наслідки обстрілу, а й повернути будівлі безпечний стан.

Місто ставить за мету завершити всі відновлювальні заходи швидко й якісно, щоб мешканці могли безпечно повернутися до своїх осель.