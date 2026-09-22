Обмеження руху на ділянці вулиці Томашівської у Львові

У Львові наприкінці вересня частково заборонять рух на вул. Томашівській. Це пов’язано з необхідністю замінити аварійну ділянку водопроводу.

З понеділка, 28 вересня, закриють для проїзду відрізок від будинку № 9 до вул. Шевченка. Проїзд між цими вулицями не відновлять приблизно до 3 жовтня.

Водіям радять об’їжджати зону ремонту через сусідні вулиці, зокрема вул. Прокоповича, яка з’єднує з вул. Шевченка. На цей час громадський транспорт по вулиці Томашівській не курсує.

Оновлення водопровідної мережі фінансує інвестор. Мешканців та водіїв просять заздалегідь враховувати обмеження при плануванні поїздок.