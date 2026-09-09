45 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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45 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №45 у Львові: ТЦ «Вікторія Гарденс» — ОХМАТДИТ

№45 з’єднує ТЦ «Вікторія Гарденс» (Наукова) з вул. Барвінських біля ОХМАТДИТу. Шлях — Симоненка, Княгині Ольги, аквапарк, пл. Лема, Дорошенка, пр. Свободи, пл. Галицька і Підвальна. Лінію подовжили до лікарні у 2025 році.

Обслуговує ЛК «АТП №1». 9,14 км, 25–40 хвилин.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиТЦ «Вікторія Гарденс» (Львів) — вул. Барвінських, ОХМАТДИТ (Львів)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час9,14 км, 25–40 хв
Оплатаміський тариф, 25 грн на EasyWay

Карта маршруту №45

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 45

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:00 / 07:00–20:30 / 22:40~13 хв на EasyWay
Вихідні≈06:00–22:35~19 хв

На пр. Свободи графік зсувається. Актуальне розташування — у застосунку.

Зупинки №45

Гарденс → ОХМАТДИТОХМАТДИТ → Гарденс
1Вікторія Гарденс / Наукова / СимоненкаБарвінських / Княжа / Підвальна
2Княгині Ольги / аквапарк / пл. Лемапл. Галицька / пр. Свободи
3Дорошенка / пр. Свободи / пл. Галицькапл. Лема / Горбачевського
4вул. Барвінських (ОХМАТДИТ)ТЦ «Вікторія Гарденс»

Поради пасажирам

  • У пік на пр. Свободи закладайте час.
  • Для центру зручно зійти на пл. Галицькій або Дорошенка.
  • Низькопідлогові борти зручні з візком до ОХМАТДИТу.
  • Оплата за міським тарифом (25 грн на EasyWay).
  • Перед виходом перевірте борт на EasyWay (routes/228).

Маршрут №45 залишається прямим рейсом з «Вікторія Гарденс» через центр до ОХМАТДИТу.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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