45 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №45 у Львові: ТЦ «Вікторія Гарденс» — ОХМАТДИТ

№45 з’єднує ТЦ «Вікторія Гарденс» (Наукова) з вул. Барвінських біля ОХМАТДИТу. Шлях — Симоненка, Княгині Ольги, аквапарк, пл. Лема, Дорошенка, пр. Свободи, пл. Галицька і Підвальна. Лінію подовжили до лікарні у 2025 році.

Обслуговує ЛК «АТП №1». 9,14 км, 25–40 хвилин.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти ТЦ «Вікторія Гарденс» (Львів) — вул. Барвінських, ОХМАТДИТ (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час 9,14 км, 25–40 хв Оплата міський тариф, 25 грн на EasyWay

Карта маршруту №45

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 45

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:00 / 07:00–20:30 / 22:40 ~13 хв на EasyWay Вихідні ≈06:00–22:35 ~19 хв

На пр. Свободи графік зсувається. Актуальне розташування — у застосунку.

Зупинки №45

№ Гарденс → ОХМАТДИТ ОХМАТДИТ → Гарденс 1 Вікторія Гарденс / Наукова / Симоненка Барвінських / Княжа / Підвальна 2 Княгині Ольги / аквапарк / пл. Лема пл. Галицька / пр. Свободи 3 Дорошенка / пр. Свободи / пл. Галицька пл. Лема / Горбачевського 4 вул. Барвінських (ОХМАТДИТ) ТЦ «Вікторія Гарденс»

Поради пасажирам

У пік на пр. Свободи закладайте час.

Для центру зручно зійти на пл. Галицькій або Дорошенка.

Низькопідлогові борти зручні з візком до ОХМАТДИТу.

Оплата за міським тарифом (25 грн на EasyWay).

Перед виходом перевірте борт на EasyWay (routes/228).

Маршрут №45 залишається прямим рейсом з «Вікторія Гарденс» через центр до ОХМАТДИТу.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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