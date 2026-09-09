45 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №45 у Львові: ТЦ «Вікторія Гарденс» — ОХМАТДИТ
№45 з’єднує ТЦ «Вікторія Гарденс» (Наукова) з вул. Барвінських біля ОХМАТДИТу. Шлях — Симоненка, Княгині Ольги, аквапарк, пл. Лема, Дорошенка, пр. Свободи, пл. Галицька і Підвальна. Лінію подовжили до лікарні у 2025 році.
Обслуговує ЛК «АТП №1». 9,14 км, 25–40 хвилин.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|ТЦ «Вікторія Гарденс» (Львів) — вул. Барвінських, ОХМАТДИТ (Львів)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|9,14 км, 25–40 хв
|Оплата
|міський тариф, 25 грн на EasyWay
Карта маршруту №45
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 45
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:00 / 07:00–20:30 / 22:40
|~13 хв на EasyWay
|Вихідні
|≈06:00–22:35
|~19 хв
На пр. Свободи графік зсувається. Актуальне розташування — у застосунку.
Зупинки №45
|№
|Гарденс → ОХМАТДИТ
|ОХМАТДИТ → Гарденс
|1
|Вікторія Гарденс / Наукова / Симоненка
|Барвінських / Княжа / Підвальна
|2
|Княгині Ольги / аквапарк / пл. Лема
|пл. Галицька / пр. Свободи
|3
|Дорошенка / пр. Свободи / пл. Галицька
|пл. Лема / Горбачевського
|4
|вул. Барвінських (ОХМАТДИТ)
|ТЦ «Вікторія Гарденс»
Поради пасажирам
- У пік на пр. Свободи закладайте час.
- Для центру зручно зійти на пл. Галицькій або Дорошенка.
- Низькопідлогові борти зручні з візком до ОХМАТДИТу.
- Оплата за міським тарифом (25 грн на EasyWay).
- Перед виходом перевірте борт на EasyWay (routes/228).
Маршрут №45 залишається прямим рейсом з «Вікторія Гарденс» через центр до ОХМАТДИТу.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.
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