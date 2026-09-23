Найпопулярніші професії на Львівщині з зарплатою до 60 тисяч гривень

У Львівській області роботодавці активно шукають працівників на різні посади — від кухарів і офіціантів до електрогазозварників та монтажників технологічного устаткування. Деякі компанії пропонують працівникам також житло.

У Львівській територіальній громаді найбільший попит мають монтажники технологічного устаткування, оператори виробничих ліній у харчовій промисловості, грибоводи, кухарі, офіціанти, водії, вантажники, швачки та медичні працівники.

У Стрийському районі роботодавці найчастіше шукають слюсарів для ремонту колісних транспортних засобів і електрогазозварників. Також відкриті вакансії для адміністраторів, покоївок, рятувальників, офіціантів, кухарів, кухонних робітників і прибиральників.

У Дрогобичі роботодавці пропонують вакансії з можливістю житла, зокрема для кухарів, покоївок, чергових по поверху в готелях, кемпінгах і пансіонах, слюсарів-електриків для ремонту електроустаткування, слюсарів-сантехніків і столярів.

У Самбірському районі потребують машиністів двигунів внутрішнього згоряння, слюсарів-електриків та операторів щита керування перетворювальної підстанції. У Шептицькому регіоні актуальні вакансії електрозварників ручного зварювання.

«Водії вантажного транспорту по Україні можуть розраховувати на найвищу зарплату — до 60 тисяч гривень», — повідомляють експерти про нинішні пропозиції на ринку праці.

Монтажникам технологічного устаткування та пов’язаних конструкцій пропонують зарплату до 50 тисяч гривень. Монтажники металопластикових конструкцій і електрозварники ручного зварювання можуть розраховувати на до 35 тисяч гривень.

Повний перелік вакансій з житлом доступний за відповідним посиланням.