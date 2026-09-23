У Львові не збираються піднімати ціну на проїзд у громадському транспорті

У Львові не планують підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради Олег Забарило заявив, що інформація в ЗМІ про можливе підвищення тарифів не має офіційного підтвердження. Жодних звернень від перевізників щодо перегляду цін не надходило, а також відсутні належні розрахунки.

«Вартість пального дійсно зросла і вже сягає близько 100 гривень за літр, однак тариф на проїзд переглядали нещодавно. Наразі немає підстав для нового підвищення», — додав Олег Забарило.

Він також повідомив, що перевізники відповідальні за недовипуск транспорту на маршрути. За недостатню кількість одиниць транспорту в кожному напрямку їм нараховують штраф у 1700 гривень щодня.

Щодо фінансування, міська рада зазначає, що кошти за перевезення, передбачені бюджетом, перевізникам у повному обсязі виплачують. Зокрема, за серпень вони отримали 100% від запланованих бюджетних коштів.