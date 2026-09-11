Львівський депутат заявив, що відставки Кравченка недостатньо

Кожна гривня, виведена з держави під час війни, — це державна зрада.

Про це заявив депутат Львівської міської ради Валерій Веремчук.

«Економити на всьому — але не боротися з корупцією?»

Уряд оголосив режим жорсткої економії.

А тепер подивіться на фото.

Сейф. Готівка. Мільйони.

І це лише фрагмент історії. Ми вже бачили гучні корупційні розслідування з сумками готівки і записами розмов, що шокували багатьох.

Поки волонтери по всьому світу збирають кошти на дрони, автомобілі, ліки та медичне обладнання, дехто наживається на схемах з шахрайськими кол-центрами й «кришуванні» їхньої діяльності.

Коли державі бракує грошей на оборону — нас закликають економити.

Коли військовим потрібен автомобіль — ми відкриваємо «банку» і збираємо гроші.

Коли лікарням потрібен генератор — знову волонтери шукають фінансування.

Коли бойовому підрозділу потрібні дрони — ми телефонуємо друзям за кордоном і просимо допомоги.

А потім з’являються мільйони в сейфах і чергова корупційна історія.

Цю справу мають довести до кінця. Без недоторканих, без «своїх», без закулісних домовленостей.

Бо кожна гривня, вкрадена під час війни, — це зрада держави», — написав Веремчук.

«Відставка Кравченка — крок правильний, але це не подвиг.

Звільнити чиновника після виникнення серйозних запитань — це мінімум, що мала зробити влада.

Набагато цікавіше інше.

Хто буде наступним?

І чи зміниться ситуація після призначення нового чиновника?

Суспільство втомилося від політичного серіалу: скандал — гучна заява — відставка — нове призначення — і все повторюється.

Люди вже не хочуть бачити лише прізвища у заявах про звільнення.

Вони вимагають розслідувань. Покарання. Відповідальності. Конфіскації незаконно набутого майна. Реальних вироків.

І головне — вони хочуть гарантій, що посада не дає індульгенції.

Тому відставка Кравченка — не фінал. Це тест.

Тест для влади: чи зможе вона піти далі за красиві політичні жести?

Якщо результат обмежиться лише заміною прізвища в кабінеті, це не боротьба з системою.

Це просто перестановка табличок на дверях.

А суспільство давно просить не про нові таблички.

Воно вимагає справедливості», — написав депутат.