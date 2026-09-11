Львівський депутат заявив, що відставки Кравченка недостатньо

Кожна гривня, виведена з держави під час війни, — це державна зрада.
Про це заявив депутат Львівської міської ради Валерій Веремчук.
«Економити на всьому — але не боротися з корупцією?»
Уряд оголосив режим жорсткої економії.
А тепер подивіться на фото.
Сейф. Готівка. Мільйони.
І це лише фрагмент історії. Ми вже бачили гучні корупційні розслідування з сумками готівки і записами розмов, що шокували багатьох.
Поки волонтери по всьому світу збирають кошти на дрони, автомобілі, ліки та медичне обладнання, дехто наживається на схемах з шахрайськими кол-центрами й «кришуванні» їхньої діяльності.
Коли державі бракує грошей на оборону — нас закликають економити.
Коли військовим потрібен автомобіль — ми відкриваємо «банку» і збираємо гроші.
Коли лікарням потрібен генератор — знову волонтери шукають фінансування.
Коли бойовому підрозділу потрібні дрони — ми телефонуємо друзям за кордоном і просимо допомоги.
А потім з’являються мільйони в сейфах і чергова корупційна історія.
Цю справу мають довести до кінця. Без недоторканих, без «своїх», без закулісних домовленостей.
Бо кожна гривня, вкрадена під час війни, — це зрада держави», — написав Веремчук.
«Відставка Кравченка — крок правильний, але це не подвиг.
Звільнити чиновника після виникнення серйозних запитань — це мінімум, що мала зробити влада.
Набагато цікавіше інше.
Хто буде наступним?
І чи зміниться ситуація після призначення нового чиновника?
Суспільство втомилося від політичного серіалу: скандал — гучна заява — відставка — нове призначення — і все повторюється.
Люди вже не хочуть бачити лише прізвища у заявах про звільнення.
Вони вимагають розслідувань. Покарання. Відповідальності. Конфіскації незаконно набутого майна. Реальних вироків.
І головне — вони хочуть гарантій, що посада не дає індульгенції.
Тому відставка Кравченка — не фінал. Це тест.
Тест для влади: чи зможе вона піти далі за красиві політичні жести?
Якщо результат обмежиться лише заміною прізвища в кабінеті, це не боротьба з системою.
Це просто перестановка табличок на дверях.
А суспільство давно просить не про нові таблички.
Воно вимагає справедливості», — написав депутат.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua