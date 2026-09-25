Викрили посадовця львівської міськради у земельних махінаціях

Чиновник зажадав 5 тисяч доларів від підприємця за оренду земельної ділянки під автостоянку.

Правоохоронці Львівської області викрили начальника відділу виконавчого комітету однієї з міських рад Львівського району на хабарі.

Посадовець вимагав неправомірну вигоду за оформлення оренди ділянки площею 2 гектари, що перебуває у комунальній власності громади. Підприємець мав намір розмістити там автостоянку.

Чиновник оцінив свою «допомогу» у 500 доларів. За цю суму він обіцяв вплинути на працівників міськради, які ухвалюють рішення про оренду землі. Однак підприємець, усвідомлюючи свої законні права, звернувся до правоохоронних органів і працював з ними під контролем.

Посадовця затримали одразу після отримання хабаря. Йому повідомлено про підозру за статтею 369-2 Кримінального кодексу України — незаконне одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування.

Раніше Франківська окружна прокуратура Львова скерувала до суду два обвинувальні акти проти цього чиновника. Вони стосуються злочинів 2020 та 2022 років – несанкціонованих дій з інформацією та зловживання службовим становищем при наданні публічних послуг.

Досудове розслідування триває.