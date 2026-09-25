У Сихівському районі з’явиться пам’ятна стела на вшанування Героя України Олега Бабія

У Львові продовжують облаштовувати сквер імені Героя України Олега Бабія в районі Сихів. Перший етап проєкту вже реалізовано.

Наразі у сквері встановлять пам’ятну стелу та облаштують навколишній простір. Таке рішення було ухвалено 25 вересня на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

Минулого року Львівська міська рада надала скверу на Сихові ім’я Олега Бабія. Перший заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що територія вже частково облаштована.

«Наразі сквер частково готовий, тут прокладені частина пішохідних доріжок. Рішення виконкому сьогодні стосувалося пам’ятної скульптури, над якою працює команда архітекторів на чолі з паном Лесюком та департаментом архітектури. Для нас пріоритет — завершити всі роботи упродовж цього та наступного року», — зазначив Андрій Москаленко.

Москаленко також підкреслив вагоме символічне значення цього простору для району Сихів.

«Це дуже знакове місце для Олега Бабія. Його історія вирізняється мужністю і масштабністю. Він здійснив важливі диверсійні операції в тилу ворога, зупиняючи ворожу техніку, яка завдавала шкоди нашій країні. Тому цей простір має особливу цінність», — пояснив заступник міського голови.

У міській раді наголошують, що меморіалізація громадського простору в пам’ять про загиблих захисників входить у низку міських ініціатив збереження національної пам’яті про Героїв.

Керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко розповів, що подібні проєкти вже впроваджують у місті:

«Дякую департаменту архітектури та просторового розвитку за якісну роботу, завдяки якій Львів відрізнятиметься серед інших громад і збережеться пам’ять про Героїв, які дають нам можливість жити, працювати й служити», — підкреслив Євген Бойко.

Після завершення облаштування скверу тут планують організовувати показ документального фільму про Олега Бабія. Раніше стрічку презентували в одній зі шкіл Львова за участі рідних і однокласників Героя. Тепер демонстрації хочуть проводити у навчальних закладах, розташованих неподалік скверу.

Олег Бабій — український розвідник, який у серпні 2023 року разом з групою пішки подолав понад 600 кілометрів територією ворога, виконуючи спеціальне бойове завдання. Під час повернення на підконтрольну Україні територію, група потрапила в засідку. Олег прикривав відступ побратимів, був смертельно поранений і загинув у 33 роки. За його подвиг він удостоєний звання Героя України.