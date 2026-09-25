Прогноз погоди на вихідні: від +18 до +20°C
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Прогноз погоди на вихідні: від +18 до +20°C

Марко Лук'яненко

У Львові та області на вихідних очікують дощі в неділю.

Гідрометцентр України повідомляє про детальний прогноз.

У суботу, 26 вересня, вночі температура повітря коливатиметься від +4°C до +9°C, вдень підніметься до +15-20°C. Вітер дмутьиме південний зі швидкістю 3-8 м/с. Опадів не передбачається.

Неділя, 27 вересня, принесе вночі температуру від +9°C до +11°C, вдень повітря прогріється до +16-18°C. Вітер змінить напрямок, швидкість утримається в межах 3-8 м/с. Вдень очікується дощ.

У понеділок, 28 вересня, вночі температура впаде до +8°C, вдень повітря прогріється до +18°C. Східний вітер дме зі швидкістю 5-10 м/с, без опадів.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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