Прогноз погоди на вихідні: від +18 до +20°C

У Львові та області на вихідних очікують дощі в неділю.

Гідрометцентр України повідомляє про детальний прогноз.

У суботу, 26 вересня, вночі температура повітря коливатиметься від +4°C до +9°C, вдень підніметься до +15-20°C. Вітер дмутьиме південний зі швидкістю 3-8 м/с. Опадів не передбачається.

Неділя, 27 вересня, принесе вночі температуру від +9°C до +11°C, вдень повітря прогріється до +16-18°C. Вітер змінить напрямок, швидкість утримається в межах 3-8 м/с. Вдень очікується дощ.

У понеділок, 28 вересня, вночі температура впаде до +8°C, вдень повітря прогріється до +18°C. Східний вітер дме зі швидкістю 5-10 м/с, без опадів.