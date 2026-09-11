У Львові завершили роботи з демеркуризації — Point Lviv

Розбився ртутний термометр: у Львові рятувальники провели демеркуризацію

10 вересня о 00:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про розбитий медичний ртутний термометр у квартирі на вулиці Любінській у Львові.

Інформацію підтвердили в ДСНС Львівщини.

Термометр розбився в одній із кімнат квартири на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

На місце виїхала група радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Львівщини. Рятувальники зібрали ртуть механічно та провели всі необхідні демеркуризаційні роботи.

Як правильно діяти, якщо розбився ртутний термометр. Основні рекомендації від рятувальників.

• Виведіть із приміщення дітей і тварин.

• Ізолюйте кімнату, де розбився термометр, і не ходіть по забрудненій ділянці.

• Не торкайтеся ртуті голими руками та не намагайтесь збирати її віником або пилососом.

• Збирайте кульки ртуті шприцом, гумовою грушею, скотчем або лейкопластирем.





• Помістіть зібрану ртуть, уламки термометра та інші забруднені матеріали у герметичну скляну ємність з водою і щільно її закрийте.

• Провітріть приміщення.

Важливо: не викидайте ртуть, уламки термометра чи забруднені матеріали у сміття або каналізацію.



