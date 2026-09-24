У Львові водій маршрутки квапився до престижного району

У Львові водій маршрутки створив аварійну ситуацію, не переконавшись у безпеці виїзду на зустрічну смугу.

Патрульна поліція Львівської області повідомила про цей інцидент.

Під час моніторингу соціальних мереж вчора було виявлено відеозапис, на якому водій транспорту, що здійснює пасажирські перевезення, порушив правила дорожнього руху.

Чоловік їхав дорогою між Львовом і Брюховичами. Перед тим, як здійснити обгін, він не переконався в тому, чи вільна зустрічна смуга від інших авто на достатній відстані. Через це виникла аварійна ситуація, а дії водія суперечать пункту 14.2 Правил дорожнього руху України.

Правоохоронці склали на 65-річного кермувальника протокол за частиною 5 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення — за створення аварійної обстановки.

Правила дорожнього руху — це не лише обов’язок, а й повага до власного життя й безпеки інших учасників руху.