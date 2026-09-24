Офіс Омбудсмана проводить розслідування щодо можливого тривалого утримання чоловіка у ТЦК на Львівщині

Омбудсман Дмитро Лубінець ініціював перевірку через повідомлення про можливе незаконне обмеження свободи військовозобов’язаного на Львівщині.

За інформацією, чоловік понад тиждень перебував у першому відділі Стрийського РТЦК у Жидачеві без можливості зв’язатися з рідними чи адвокатом, повідомив Лубінець у своєму Telegram-каналі.

Разом із Військовою службою правопорядку представники омбудсмана здійснили моніторинговий візит. Відомо, що поліція доправила чоловіка до ТЦК увечері 16 вересня, а звільнили його лише 23 вересня. За цей час він перебував у цокольному укритті і, за власними словами, не міг самостійно вийти на вулицю.

«Ключове питання — на якій законній підставі людина утримувалась у приміщеннях ТЦК майже сім днів? Необхідно ретельно з’ясувати, чи не порушили право на свободу, особисту недоторканність, право повідомити родичів і отримати правову допомогу. Також потрібно перевірити правильність оформлення відповідних документів. Це не лише випадок однієї особи — варто з’ясувати, чи не набувають окремі приміщення ТЦК ознак місць несвободи», — наголосив Лубінець.

На цей час Офіс омбудсмана направив офіційні запити до Стрийського ТЦК та місцевої поліції з проханням надати правові підстави для утримання чоловіка і зберегти всі відеофайли, що можуть зафіксувати події.