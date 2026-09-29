У Львові через рішення урбаністів Садового водії опиняються у змушеній ситуації порушувати правила руху

У Львові водіїв вимушують порушувати правила через неправильну організацію руху, яку здійснюють урбаністи міста на чолі з Садовим.

У мережі з’явилося відео, що ілюструє цю ситуацію.

Місце події: вул. Шевченка, виїзд з Рясного в напрямку центру Львова.

Автомобілі рухаються по автобусній смузі, що заборонено.

Причина порушення – через затори на дорозі водії змушені об’їжджати колони, виїжджаючи на спеціальну автобусну смугу.

Номери транспортних засобів, які зафіксували на порушенні: ВС0298РН, ВС7967YD, DI6680АЕ.

У повідомленні від Варти-1 зазначають цей факт без пояснення, що винна у всьому організація руху, яку запровадили міські планувальники на чолі із Садовим.