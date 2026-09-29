У Львові пройде лекція відомого краєзнавця Анатолія Гурина

29 вересня 2025 року у Львові відбудеться лекція краєзнавця Анатолія Гурина.

Захід розпочнеться о 18:00 у Львівському Фотомузеї, що розташований у Львівському палаці мистецтв за адресою вул. Коперника, 17. Тема лекції – «Аптекарі-українці Львова та Галичини».

Про майбутню подію повідомив керівник Львівського фотомузею Роман Метельський.

Львів і вся Галичина відзначаються своєю багатонаціональністю, яка значно вплинула на формування соціальної структури регіону. Тут співіснують представники різних народів і релігій, які працювали в різних сферах господарства. При цьому склалася думка, що аптечна справа належала переважно католикам і юдеям – польським і єврейським громадам.

Однак, дослідження списків випускників фармацевтичного факультету Львівського університету в період Австро-Угорської імперії показують іншу картину. Серед них трапляються греко-католики, тобто українці, які також здійснювали вагомий внесок у аптечну галузь.

На жаль, у 1920–1930-х роках кількість українських студентів на фармацевтичному факультеті університету імені Яна Казимира значно знизилася.

Проте і в австрійський, і в польський період серед фармацевтів було чимало аптекарів-українців. Вони відігравали важливу роль не лише у роботі аптек, а й у наукових дослідженнях хімічної та фармацевтичної сфер. Деякі з них були керівниками та власниками аптек у Галичині.

Під час лекції слухачі зможуть дізнатися про деяких з цих людей, оцінити їхній внесок у розвиток аптечної справи, ознайомитися з їхніми науковими досягненнями та громадською діяльністю.

Заходи проходять під патронатом Львівської обласної ради та Департаменту з питань культури, національностей і релігій Львівської ОДА. Організаторами виступають Українське Фотографічне Товариство (УФОТО), Львівський Фотомузей, Інтерактивний музей D.S. Таємна Аптека та Львівський палац мистецтв.

Інформаційну підтримку надають Українське радіо. Львів, Четверта студія, а також кілька місцевих інформаційних ресурсів.

Гостей заходу пригощатиме Кава Старого Львова.