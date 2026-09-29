У Львівській області велосипедистка зазнала травм, поліція розслідує обставини ДТП

28 вересня близько 15:05 на дорозі між селом Іванівці та містом Жидачів Стрийського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

За інформацією поліції Львівської області, у ДТП потрапили автомобіль Fiat Scudo, який водила 47-річна мешканка району, і велосипед під керуванням 62-річної жінки з Жидачева.

В результаті зіткнення велосипедистка зазнала травм і була терміново госпіталізована. Її стан медики оцінюють відповідно.

“Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Водіїв, які керують транспортом, це порушення передбачає відповідальність,” – повідомили в поліції.

За цією статтею передбачене покарання у вигляді обмеження волі до трьох років, а також можливе позбавлення права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Правоохоронні органи продовжують з’ясовувати всі подробиці і причини аварії.