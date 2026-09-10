1а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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1а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №1А у Львові: пл. Галицька — Дубляни

№1А з’єднує площу Галицьку з Дублянами через Підвальну, пр. Чорновола, ПК Хоткевича, Замарстинівську, Автостанцію №2, ринок «Галицьке перехрестя» і село Малехів. У Дублянах зупиняється біля університету, землевпорядного факультету і школи.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 11,49 км, 25 грн. Час у дорозі 35–50 хвилин. Інший рейс до Дублян — приміський №56 з вул. Під Дубом.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктипл. Галицька (Львів) — Дубляни (Львівський район)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час11,49 км, 35–50 хв
Зупинок19–22 в кожен бік
Оплатаміський тариф, 25 грн на EasyWay

Карта маршруту №1А

Кінцева — Дубляни Львівського району. GPS: EasyWay, 1А

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал EasyWay
Будні≈06:15–21:40 / 21:45≈16 хв
Вихідні≈07:00–20:45 / 21:00≈17 хв

Орієнтир з пл. Галицької (будні)

ПеріодЧас
Ранок06:00, 06:26, 06:37, 06:48, 06:59, 07:10…
Денькожні 11–16 хв до ≈20:00
Вечір20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:05, 21:25, 21:45

З Дублян перший рейс орієнтовно 06:26 у будні, останні — близько 21:40. На Чорноволі інтервал росте.

Зупинки: пл. Галицька → Дубляни

ЗупинкаЧас від старту
1пл. Галицька0 хв
2Підвальна / Театральна / пр. Чорновола3–9 хв
3ПК Хоткевича / Хімічна / Шевченківська РА13–16 хв
4Замарстинівська / Бетховена / БТІ / АС-218–24 хв
5скейт-парк / ринок «Галицьке перехрестя»27–29 хв
6Малехів (склади / Шевченка / перетин)31–35 хв
7Дубляни: Львівська, Малиняки, університет, земфак, школа37–41 хв

Зупинки: Дубляни → пл. Галицька

Зупинка
1Дубляни, школа / земфак / університет / Малиняки / Львівська
2Малехів: перетин, Шевченка, склади
3ринок «Галицьке перехрестя» / скейт-парк / АС-2
4Миколайчука / БТІ / Бетховена / Замарстинівська
5Шевченківська РА / Хімічна / Куліша / пр. Чорновола
6театр опери / пр. Свободи
7пл. Галицька

Поради пасажирам

  • Студентам зручні зупинки університет / земфак / школа в Дублянах.
  • На Чорноволі закладайте час.
  • З Під Дуба до Дублян також ходить №56.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/21) або atp1.lviv.ua.

Маршрут №1А залишається комунальним рейсом з площі Галицької через АС-2 і Малехів до Дублян.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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