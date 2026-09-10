1а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №1А у Львові: пл. Галицька — Дубляни
№1А з’єднує площу Галицьку з Дублянами через Підвальну, пр. Чорновола, ПК Хоткевича, Замарстинівську, Автостанцію №2, ринок «Галицьке перехрестя» і село Малехів. У Дублянах зупиняється біля університету, землевпорядного факультету і школи.
Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 11,49 км, 25 грн. Час у дорозі 35–50 хвилин. Інший рейс до Дублян — приміський №56 з вул. Під Дубом.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|пл. Галицька (Львів) — Дубляни (Львівський район)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|11,49 км, 35–50 хв
|Зупинок
|19–22 в кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25 грн на EasyWay
Карта маршруту №1А
Кінцева — Дубляни Львівського району. GPS: EasyWay, 1А
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал EasyWay
|Будні
|≈06:15–21:40 / 21:45
|≈16 хв
|Вихідні
|≈07:00–20:45 / 21:00
|≈17 хв
Орієнтир з пл. Галицької (будні)
|Період
|Час
|Ранок
|06:00, 06:26, 06:37, 06:48, 06:59, 07:10…
|День
|кожні 11–16 хв до ≈20:00
|Вечір
|20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:05, 21:25, 21:45
З Дублян перший рейс орієнтовно 06:26 у будні, останні — близько 21:40. На Чорноволі інтервал росте.
Зупинки: пл. Галицька → Дубляни
|№
|Зупинка
|Час від старту
|1
|пл. Галицька
|0 хв
|2
|Підвальна / Театральна / пр. Чорновола
|3–9 хв
|3
|ПК Хоткевича / Хімічна / Шевченківська РА
|13–16 хв
|4
|Замарстинівська / Бетховена / БТІ / АС-2
|18–24 хв
|5
|скейт-парк / ринок «Галицьке перехрестя»
|27–29 хв
|6
|Малехів (склади / Шевченка / перетин)
|31–35 хв
|7
|Дубляни: Львівська, Малиняки, університет, земфак, школа
|37–41 хв
Зупинки: Дубляни → пл. Галицька
|№
|Зупинка
|1
|Дубляни, школа / земфак / університет / Малиняки / Львівська
|2
|Малехів: перетин, Шевченка, склади
|3
|ринок «Галицьке перехрестя» / скейт-парк / АС-2
|4
|Миколайчука / БТІ / Бетховена / Замарстинівська
|5
|Шевченківська РА / Хімічна / Куліша / пр. Чорновола
|6
|театр опери / пр. Свободи
|7
|пл. Галицька
Поради пасажирам
- Студентам зручні зупинки університет / земфак / школа в Дублянах.
- На Чорноволі закладайте час.
- З Під Дуба до Дублян також ходить №56.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/21) або atp1.lviv.ua.
Маршрут №1А залишається комунальним рейсом з площі Галицької через АС-2 і Малехів до Дублян.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.