1а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №1А у Львові: пл. Галицька — Дубляни

№1А з’єднує площу Галицьку з Дублянами через Підвальну, пр. Чорновола, ПК Хоткевича, Замарстинівську, Автостанцію №2, ринок «Галицьке перехрестя» і село Малехів. У Дублянах зупиняється біля університету, землевпорядного факультету і школи.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 11,49 км, 25 грн. Час у дорозі 35–50 хвилин. Інший рейс до Дублян — приміський №56 з вул. Під Дубом.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти пл. Галицька (Львів) — Дубляни (Львівський район) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час 11,49 км, 35–50 хв Зупинок 19–22 в кожен бік Оплата міський тариф, 25 грн на EasyWay

Карта маршруту №1А

Кінцева — Дубляни Львівського району. GPS: EasyWay, 1А

Розклад руху

День Вікно Інтервал EasyWay Будні ≈06:15–21:40 / 21:45 ≈16 хв Вихідні ≈07:00–20:45 / 21:00 ≈17 хв

Орієнтир з пл. Галицької (будні)

Період Час Ранок 06:00, 06:26, 06:37, 06:48, 06:59, 07:10… День кожні 11–16 хв до ≈20:00 Вечір 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:05, 21:25, 21:45

З Дублян перший рейс орієнтовно 06:26 у будні, останні — близько 21:40. На Чорноволі інтервал росте.

Зупинки: пл. Галицька → Дубляни

№ Зупинка Час від старту 1 пл. Галицька 0 хв 2 Підвальна / Театральна / пр. Чорновола 3–9 хв 3 ПК Хоткевича / Хімічна / Шевченківська РА 13–16 хв 4 Замарстинівська / Бетховена / БТІ / АС-2 18–24 хв 5 скейт-парк / ринок «Галицьке перехрестя» 27–29 хв 6 Малехів (склади / Шевченка / перетин) 31–35 хв 7 Дубляни: Львівська, Малиняки, університет, земфак, школа 37–41 хв

Зупинки: Дубляни → пл. Галицька

№ Зупинка 1 Дубляни, школа / земфак / університет / Малиняки / Львівська 2 Малехів: перетин, Шевченка, склади 3 ринок «Галицьке перехрестя» / скейт-парк / АС-2 4 Миколайчука / БТІ / Бетховена / Замарстинівська 5 Шевченківська РА / Хімічна / Куліша / пр. Чорновола 6 театр опери / пр. Свободи 7 пл. Галицька

Поради пасажирам

Студентам зручні зупинки університет / земфак / школа в Дублянах.

На Чорноволі закладайте час.

З Під Дуба до Дублян також ходить №56.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/21) або atp1.lviv.ua.

Маршрут №1А залишається комунальним рейсом з площі Галицької через АС-2 і Малехів до Дублян.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.