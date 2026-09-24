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Безкоштовний 21-денний курс підтримки ветеранів у Львові

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У Львові в абілітаційному центрі «НАВ» розпочинається безкоштовна 21-денна програма підтримки для ветеранів та їхніх родин. Учасники отримують проживання, харчування і комплекс реабілітаційних та психологічних послуг.

Програма включає групові та індивідуальні зустрічі з психологом, заняття з фізичним терапевтом і ерготерапевтом, а також допомогу у відновленні рухливості та навичок для повсякденного життя. Учасникам доступні сеанси масажу та тренування з адаптивного кросфіту.

Також у рамках програми проходять майстер-класи, екскурсії та командні спортзаходи. Вони спрямовані на соціалізацію ветеранів та зміцнення взаємної підтримки серед учасників.

Програмою можуть скористатися учасники бойових дій і особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Ветеран може проходити курс як індивідуально, так і разом із близьким членом родини. Остаточне рішення про зарахування ухвалює центр, враховуючи стан здоров’я та відбіркові критерії.

Заняття проводять за адресою: вул. Стрийська, 86В, ЖК «Парк Тауер» у Львові. Приміщення центру повністю адаптовані до потреб осіб, які користуються кріслами колісними, ролерами, милицями чи іншими допоміжними засобами.

Для консультацій і реєстрації на програму можна звертатися до координаторки центру Наталії Шутки за контактним номером львівського абілітаційного центру «НАВ».

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

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