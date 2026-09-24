У Львівській області чоловіка тримають у підвальному приміщенні (ВІДЕО)

Працівники територіального центру комплектування вже більше тижня утримують у підвалі чоловіка, який є батьком-одинаком.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Інцидент трапився у першому відділенні Стрийського районного територіального центру комплектування у місті Жидачів.

“До мене звернулася адвокат цього чоловіка. Його вже понад тиждень утримують у підвальних приміщеннях в нелюдських умовах,” – розповідає Гончаренко.

Після процесу бусифікації чоловік майже тиждень не мав змоги скористатися телефоном, щоб зв’язатися з рідними чи адвокатом і повідомити про своє місцезнаходження.

У цей час його 14-річна дитина залишилась без опіки, а старша сестра чоловіка змушена була залишити роботу і поїхати з іншого кінця України, щоб доглядати за дитиною.

Тимчасова слідча комісія взяла цей випадок під особистий контроль.

“У нашій країні людей не будуть тримати у підвалах. Я не дозволю цьому продовжуватися,” – наголосив депутат.