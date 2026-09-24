Прокурори Львівщини домоглися сплати до бюджету 5 млн грн податків

Прокурори Львівщини домоглись повернення до бюджету понад 5 млн гривень несплачених податків.

Під процесуальним керівництвом обласної прокуратури у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків вдалося стягнути кошти до державної скарбниці (ч. 1 ст. 212 КК України).

Прокурори вже направили до суду клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності через повне відшкодування збитків.

Правоохоронці викрили 46-річного львів’янина, який продавав м’ясні продукти без реєстрації підприємцем.

Він систематично реалізовував свинячі туші за готівку з червня по грудень 2025 року, не відображаючи ці доходи у податковій звітності.

Приховані доходи сягнули майже 22 мільйонів гривень, через що бюджет недоотримав понад 5 млн грн податків – зокрема податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили 22 прибуткові накладні, які підтверджують систематичний характер його діяльності.

Вже повністю відшкодовано збитки державі, а сам підозрюваний додатково перерахував 300 тисяч гривень як підтримку Збройних Сил України.

Розслідування веде Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області.

Звертаємо увагу, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її винуватість не встановить суд.