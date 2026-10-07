У Львівській області з 12 жовтня оновлять значення сигналів повітряної тривоги: роз’яснення для «жовтого» та «червоного» рівнів

З 12 жовтня на Львівщині почне діяти нова система оповіщення населення про загрозу авіаударів. Тепер сигнал «Повітряна тривога» поділятимуть на два рівні — «жовтий» та «червоний» — залежно від типу загрози.

Такі зміни введені постановами Кабінету Міністрів України. Повідомлення про характер і рівень небезпеки надходитиме від Повітряних сил Збройних сил України та оперативно передаватиметься через систему оповіщення, інформує поліція Львівщини.

Що означає «жовтий рівень»

«Жовтий рівень» оголошуватимуть у випадку загрози застосування ворогом ударних безпілотників.

Цей сигнал транслюватиметься з урахуванням районного поділу Львівської області. Триватиме повідомлення 30 секунд і повторюватиметься тричі.

Що означає «червоний рівень»

«Червоний рівень» сигналізуватиме про ракетну, ракетно-дронову загрозу або масовану атаку ударних безпілотників.

У цьому випадку сигнал «Повітряна тривога» звучатиме одночасно на всій території Львівської області. Тривалість повідомлення — одна хвилина, воно повторюватиметься двічі.

Обидва рівні тривоги подаються через звуковий сигнал «Увага всім» та супроводжуються коротким голосовим повідомленням з конкретизацією рівня загрози.

Як буде здійснюватися відбій тривоги

Змінився і порядок оповіщення про закінчення небезпеки: тепер сигнал «Відбій повітряної тривоги» звучатиме лише у вигляді голосового повідомлення без звукового сигналу «Увага всім».

Повідомлення триватиме 20 секунд і повторюватиметься двічі.

У департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації наголошують, що «жовтий рівень» не слід ігнорувати. Він також свідчить про наявність реальної небезпеки.

«Не варто сприймати жовтий рівень як сигнал, на який можна не реагувати. Це теж повітряна загроза із реальними ворожими засобами ураження. Тому наша рекомендація залишається незмінною: почув сигнал “Повітряна тривога” — подбай про себе та близьких, переходь в укриття незалежно від рівня загрози», — підкреслив т.в.о. директора департаменту цивільного захисту Львівської ОДА Володимир Кравцов.

Мешканцям Львівщини радять завчасно визначити найближче укриття, ознайомитись із маршрутом до нього й не зволікати з переходом у безпечне місце після оповіщення.

У департаменті говорить, що новий формат оповіщення допоможе чіткіше інформувати населення щодо виду загрози, але головне правило лишається незмінним: на будь-який сигнал «Повітряна тривога» потрібно негайно реагувати та дбати про безпеку.