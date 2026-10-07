У вересні Садовий виплатив Кіралю премію більше ніж 45 тисяч гривень

У вересні заступник міського голови з питань міжнародної співпраці Сергій Кіраль отримав заробітну плату в розмірі 108 тисяч гривень.

Львівська міська рада офіційно повідомила, що у вересні цього року Сергію Кіралю нарахували 108 812,61 грн зарплати. Ця сума складається з кількох складових:

посадовий оклад – 18 909,32 грн;

доплата за ранг – 604,55 грн;

надбавка за вислугу років – 4 878,47 грн;

надбавка за високі досягнення у праці – 24 392,34 грн;

премія – 25 368,03 грн;

заохочувальна премія – 21 895 грн;

відрядження – 12 644,18 грн;

індексація – 120,72 грн.

Від цієї суми Кіраль сплатив 25 026,90 грн податків і військового збору, тож отримав чистий дохід 83 785,71 грн.

Для порівняння, у попередньому місяці йому нарахували близько 83 тисяч гривень.

Сергія Кіраля призначили заступником міського голови Львова з питань міжнародної співпраці 13 лютого 2020 року. Спочатку його обрали з другої спроби на сесії міськради. До цього Кіраль очолював управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міської ради до 2014 року. Тоді ж він одночасно отримав посаду бізнес-омбудсмена.

23 серпня 2023 року депутати Львівської міськради внесли зміни і перепризначили його з бізнес-омбудсмена на заступника міського голови з євроінтеграції, тобто з питань міжнародної співпраці.

У жовтні 2019 року Кіраль подавав документи на посаду радника міського голови Львова. Також він входив у першу десятку партії «Самопоміч» на позачергових парламентських виборах 2019 року. Проте партія не змогла подолати прохідний бар’єр і не пройшла до Верховної Ради.