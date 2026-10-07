На Львівщині до суду передали справу зловмисника, який відібрав телефон і втік

На Львівщині під суд піде 44-річний мешканець Яворівського району, якого звинувачують у пограбуванні перехожого в Новояворівську.

Інцидент трапився 5 серпня близько 14:30 на вулиці Степана Бандери у місті Новояворівськ. Зловмисник напав на 45-річного жителя одного з сіл Яворівського району та відібрав у нього мобільний телефон. Після цього грабіжник швидко втік, повідомили у поліції Львівщини.

Потерпілий звернувся до правоохоронців. До розслідування злочину долучили оперативників кримінальної поліції, слідчих та співробітників інших служб Яворівського районного відділу поліції, а також фахівців Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

«Поліцейські встановили місце перебування підозрюваного, затримали його згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили речові докази», — зазначили у поліції.

Досудове розслідування здійснювали під процесуальним керівництвом Яворівської окружної прокуратури. Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, скоєний в умовах воєнного стану.

Обвинувальний акт уже направили до суду. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує покарання ув’язненням на строк від семи до десяти років.