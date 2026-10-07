Інформаційна сесія «Просто про ЄС» для представників громад Львівської області

Для представників громад Львівщини проводять інформаційну сесію “Просто про ЄС”

7 жовтня у Трускавці стартувала дводенна інформаційна сесія “Просто про ЄС”, організована Програмою “U-LEAD з Європою”.

У заході беруть участь голови та представники 20 громад Львівської області, а також експерти з питань ЄС, європейських проєктів та реформи державного управління.

До події також приєдналася заступниця голови Львівської обласної державної адміністрації Христина Замула.

Лекції, інтерактивні дискусії та сесії у форматі запитань і відповідей охоплюють ключові теми: шлях України до членства у Європейському Союзі, політику згуртованості ЄС, можливості для територіальних громад та доступні інструменти підтримки й партнерства.

Учасники матимуть нагоду практично оцінити готовність своїх громад до євроінтеграційних змін.

Організатори відзначають, що євроінтеграція сьогодні виходить за рамки державної політики. Вона безпосередньо впливає на місцеве самоврядування. Галина Хрущак, керівниця Львівського регіонального офісу програми «U-LEAD з Європою», підкреслила важливість підготовки громад до майбутніх викликів:

«Наше майбутнє — це Європейський Союз. Ми не просто прагнемо членства, переговорний процес уже розпочато. 70% необхідних адаптацій законодавства прийматимуть органи місцевого самоврядування», — наголосила пані Галина.

Заступниця начальника Львівської ОВА Христина Замула акцентувала увагу на єдності, відповідальності та готовності до нових стандартів роботи:

«Ми вирішили: нам потрібно бути в ЄС, ввійти у цю велику сім’ю та відповідати її стандартам. Коли ми виїжджаємо за кордон, представляємо не просто громаду — ми представляємо Україну і стоїмо за її інтереси».

Крім цього, Христина Замула повідомила про підготовку спеціального проєкту для голів громад:

«Львівська ОВА розробляє обласну програму, яка простою мовою пояснюватиме євроінтеграційні процеси. Плануємо навчальний курс для тих, хто справді зацікавлений у цій темі».

“U-LEAD з Європою” — це масштабна міжнародна програма технічної допомоги, яка підтримує розширення повноважень на місцевому рівні, підвищення підзвітності та сталий розвиток України. Львівська ОДА виступає одним із ключових партнерів цієї ініціативи.