З 12 жовтня на Львівщині починають використовувати оновлену систему сигналів повітряної тривоги

Відтепер сигнал «Повітряна тривога» відрізнятиметься залежно від типу повітряної загрози — на жовтий або червоний рівень.

З 12 жовтня цього року на Львівщині починають застосовувати нову систему оповіщення населення про загрозу повітряного нападу.

Тепер сигнал «Повітряна тривога» включатиме уточнення рівня загрози — жовтий або червоний, про що інформуватимуть у тексті попередження.

Це регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2026 року №1092 «Деякі питання оптимізації захисту населення та реагування на загрози засобів повітряного нападу», доповненою змінами постанови КМУ від 15 вересня 2026 року №1128. За новими правилами Повітряні Сили Збройних Сил України передають дані про характер і рівень загрози, які потім транслюють через всі рівні систем оповіщення.

Як звучатимуть нові сигнали

Для швидкого донесення критично важливої інформації під час повітряної загрози сигнал «Повітряна тривога» звучатиме у вигляді звукового сигналу «Увага всім» і голосового повідомлення про рівень небезпеки — «червоний рівень» або «жовтий рівень».

Жовтий рівень — загроза ударних дронів.

Жовтий рівень вводять у випадку загрози застосування ударних безпілотних літальних апаратів противником.

При жовтому рівні сигнал транслюватимуть із деталізацією по районах області.

Тривалість повідомлення становитиме 30 секунд і повторюватиметься тричі.

Червоний рівень — ракетна, ракетно-дронова або масована дронова атака.

Червоний рівень оголошують під час ракетної або ракетно-дронової загрози, а також у разі масованої атаки дронів.

Тоді сигнал «Повітряна тривога» лунатиме одночасно на всій території області.

Повідомлення звучатиме хвилину і повториться двічі.

Також постановою змінено процедуру подачі сигналу про закінчення небезпеки.

Відтепер сигнал «Відбій повітряної тривоги» транслюватимуть виключно голосовим повідомленням без звукового сигналу «Увага всім».

Тривалість такого повідомлення становитиме 20 секунд і лунатиме двічі.

Важливо дотримуватися безпеки незалежно від рівня загрози.

У департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної адміністрації наполягають: кожен сигнал «Повітряна тривога» потрібно сприймати серйозно і за можливості перебувати в укритті до отримання «відбою».

«Жовтий рівень — це теж реальна загроза із застосуванням ворожих засобів ураження. Російські окупанти не бережуть цивільне населення, тож не варто вважати, що загроза мине саме вас. Тому радимо: почув сигнал “Повітряна тривога” — обов’язково подбайте про себе й близьких, залишайтесь у сховищі незалежно від рівня. Життя і здоров’я людей — найважливіше», — підкреслив в.о. директора департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Володимир Кравцов.

Мешканцям Львівщини рекомендують заздалегідь визначити найближче укриття, освоїти маршрути до нього і не зволікати з переходом у безпечне місце після отримання сигналу.

Нагадуємо: новий формат оповіщення дає більше інформації про загрозу, але не скасовує основного правила — реагувати на сигнал «Повітряна тривога» та діяти згідно з рекомендаціями цивільного захисту.

Ознайомитися із звучанням сигналів можна за посиланням.