Три аварії за добу на Львівщині за участю мотоциклістів: постраждалих госпіталізували
Опублікувати у CityLife

Три аварії за добу на Львівщині за участю мотоциклістів: постраждалих госпіталізували

Марко Лук'яненко

6 жовтня на Львівщині сталися три дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів у Самборі, Радехові та поблизу села Гамаліївка. У всіх випадках постраждали і водії, і пасажири мотоциклів, їх госпіталізували. Правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини цих подій.

Близько 15:30 на вулиці Шевченка в Самборі зіткнулися Renault Laguna, яким керував 42-річний мешканець міста, та мотоцикл Kawasaki ER-5 під керуванням 15-річного юнака з Самбора. Неповнолітній отримав травми і був доправлений до лікарні.

За цим фактом поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі. Також є можливість позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без цього.

Ще одна аварія сталася близько 17:00 на вулиці Тарнавського у Радехові Шептицького району. Тут зіткнулися Ford Focus під керуванням 33-річної місцевої жительки і мотоцикл Loncin, водієм якого був 27-річний мешканець міста. Внаслідок ДТП травми отримав 18-річний пасажир мотоцикла, його госпіталізували.

Приблизно о 17:20 неподалік села Гамаліївка Львівського району сталась ще одна ДТП. За попередніми даними, зіткнулися мотоцикл Yamaha MT 07 під керуванням 54-річного жителя Волинської області та автомобіль Audi A4, яким керував 30-річний мешканець Львівського району. Мотоцикліст отримав травми і був госпіталізований.

За двома останніми фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Це передбачає до трьох років обмеження волі і позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліція Львівщини наголошує на необхідності дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість і бути уважними на дорогах.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

Інформаційна сесія «Просто про ЄС» для представників громад Львівської області

Інформаційна сесія «Просто про ЄС» для представників громад Львівської області

Львівська ОВА оголосила набір молоді для проходження стажування

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *