Три аварії за добу на Львівщині за участю мотоциклістів: постраждалих госпіталізували

6 жовтня на Львівщині сталися три дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів у Самборі, Радехові та поблизу села Гамаліївка. У всіх випадках постраждали і водії, і пасажири мотоциклів, їх госпіталізували. Правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини цих подій.

Близько 15:30 на вулиці Шевченка в Самборі зіткнулися Renault Laguna, яким керував 42-річний мешканець міста, та мотоцикл Kawasaki ER-5 під керуванням 15-річного юнака з Самбора. Неповнолітній отримав травми і був доправлений до лікарні.

За цим фактом поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі. Також є можливість позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без цього.

Ще одна аварія сталася близько 17:00 на вулиці Тарнавського у Радехові Шептицького району. Тут зіткнулися Ford Focus під керуванням 33-річної місцевої жительки і мотоцикл Loncin, водієм якого був 27-річний мешканець міста. Внаслідок ДТП травми отримав 18-річний пасажир мотоцикла, його госпіталізували.

Приблизно о 17:20 неподалік села Гамаліївка Львівського району сталась ще одна ДТП. За попередніми даними, зіткнулися мотоцикл Yamaha MT 07 під керуванням 54-річного жителя Волинської області та автомобіль Audi A4, яким керував 30-річний мешканець Львівського району. Мотоцикліст отримав травми і був госпіталізований.

За двома останніми фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Це передбачає до трьох років обмеження волі і позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліція Львівщини наголошує на необхідності дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість і бути уважними на дорогах.