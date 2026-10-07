На Львівщині лісничому оголосили підозру за незаконну вирубку 28 ялин

Правоохоронці Львівщини повідомили про підозру виконувачу обов’язків лісничого філії «Славське лісове господарство» Карпатського лісового офісу.

Його звинувачують у службовій недбалості, що завдала державі збитків на суму понад 2,5 мільйона гривень, інформує поліція регіону.

За версією слідства, у період із лютого до квітня 2023 року майстер лісу та в.о. лісничого не забезпечили належний захист лісових насаджень від незаконних рубок. Вони не організували ефективних заходів для виявлення порушень, не проводили контрольних оглядів ділянок та не притягнули винних до відповідальності.

Внаслідок бездіяльності в одному з кварталів лісництва вирубали нелегально 28 ялин. За попередніми оцінками, завдана шкода державі у сфері охорони навколишнього середовища становить понад 2,5 мільйона гривень.

«Посадовець не вжив необхідних заходів для охорони лісу від самовільних рубок, не виявив порушень та не встановив винних осіб, що призвело до незаконної вирубки 28 дерев», — повідомляють правоохоронці.

Оперативні працівники кримінальної поліції та слідчі Стрийського районного управління поліції викрили чоловіка за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури.

Йому оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість. За цією статтею передбачене покарання від двох до п’яти років позбавлення волі, заборона обіймати певні посади або займатись певною діяльністю до трьох років, а також штраф від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або його відсутність.

Слідство триває, остаточна юридична оцінка діям підозрюваного буде надана після завершення розслідування.