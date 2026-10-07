Медичні порушення виявлені у більше ніж половини учасників Тижня здоров'я
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Медичні порушення виявлені у більше ніж половини учасників Тижня здоров’я

Марко Лук'яненко

У Львові в перший день “Тижня здоров’я” майже дві тисячі людей скористалися можливістю пройти безоплатне медичне обстеження.

6 жовтня в рамках акції у місті медичні огляди пройшли 1 987 учасників. Їм безкоштовно вимірювали артеріальний тиск, рівень глюкози, перевіряли гостроту зору, функції серця, оцінювали ризики серцево-судинних захворювань, а також проводили низку інших діагностичних процедур.

Учасниками заходу стали 1 395 жінок і 592 чоловіки. Найактивнішою групою виявились люди віком старше 60 років – 1 067 осіб, що складає 53,7% від загальної кількості. Люди віком 40-60 років становили близько 31%, а 18–40 років – 12,5%. Крім того, обстеження пройшли 60 дітей.

Найпопулярнішою процедурою була перевірка гостроти зору — її здійснили 1 056 людей. Порушення виявили у 575 учасників, що становить 54,5% від оглянутих.

Артеріальний тиск заміряли у 1 256 осіб. В 377 випадках, або близько 30%, зафіксували відхилення. Оцінку ризиків серцево-судинних хвороб провели у 977 людей, серед яких 298 мали підвищений рівень ризику.

Лабораторні дослідження насамперед включали тестування на рівень глюкози — його пройшли 869 осіб. Відхилення стали помітні у 186 учасників, що складає 21,4%. Рівень феритину перевірили у 203 людей, і у 61 зафіксували порушення. Тест на Helicobacter pylori пройшли 287 учасників; позитивний результат отримали 76.

В межах акції провели 142 електрокардіограми. Патологічні зміни виявили у 70 випадках. Дерматоскопію пройшли 155 людей, а у 59 з них знайшли відхилення. Гінекологи надали 117 консультацій.

Також перевірили внутрішньоочний тиск у 497 людей, відхилення виявили у 50. Кольоросприйняття дослідили у 302 учасників, порушення виявили у 24.

Скринінгове тестування на ВІЛ провели 831 людині, серед яких у одного виявили позитивний результат.

Обстеження на гепатит B пройшли 821 учасник — п’ять мали позитивні результати. На гепатит C перевірили 771 людину, дев’ять отримали позитивний діагноз.

Окрім того, 196 людей скринінгували на плоскостопість, і її діагностували у 66. Тест на групу крові та резус-фактор пройшли 31 учасник.

“Тиждень здоров’я” — це масштабна профілактична ініціатива, яку організовує міське управління охорони здоров’я Львова спільно з лікарями міських лікувальних та діагностичних центрів. Упродовж акції на 33 локаціях по місту працюють медичні намети, де кожен охочий може безкоштовно перевірити найважливіші показники свого здоров’я.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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