Як підібрати чоловічі плавальні шорти: комфорт, стиль та впевненість на пляжі

Пляжний сезон – це не лише про відпочинок, а й про стиль. Чоловічі плавальні шорти у новому році стають не просто функціональною річчю, а частиною образу, що відображає індивідуальність, смак та впевненість. Сучасні моделі які презентує інтернет-магазин Fashion-ua поєднує у собі комфорт, технологічність та виразний дизайн. Розберемося, які фасони, кольори та деталі будуть актуальними, і як підібрати ідеальні шорти під фігуру та стиль життя.

1. Актуальні фасони сезону

Класичні шорти середньої довжини

Довжина до середини стегна або трохи вище за коліно.

Універсальні: підходять для плавання, прогулянок та пляжних вечірок.

Часто виконані з швидковисихаючих тканин із сітчастою підкладкою.

Бордшорти

Подовжені моделі без внутрішньої підкладки.

Ідеальні шорти для серфінгу, активних ігор та пляжного спорту.

У наступному році популярні моделі з геометричними принтами та ретро-відсилками.

Укорочені шорти

Довжина вища за середину стегна.

Повернення до естетики 70-х та 80-х.

Підходять для впевнених у собі чоловіків, особливо у поєднанні з яскравими квітами та принтами.

Гібридні шорти (від пляжу до бару)

Моделі, які можна носити і у воді, і у місті.

Часто виконані із щільного, але швидковисихаючого матеріалу.

Ідеальні для подорожей та активного відпочинку.

2. Посадка та комфорт

Середня посадка – універсальний вибір, що забезпечує комфорт та свободу рухів.

Еластичний пояс із шнурком – тренд сезону. Він забезпечує надійну фіксацію та зручність.

Внутрішня сітка – важлива для підтримки та гігієни, особливо при активному плаванні.

3. Кольори та принти 2027 року

Пастельні відтінки: м’ятний, лавандовий, курно-блакитний – створюють розслаблений настрій.

Тропічні та флоральні принти: повертаються у дусі ретро-естетики.

Геометрія та блоки кольору: натхненні стилем Bauhaus та модернізмом.

Класика: темно-синій, чорний, хакі – для тих, хто віддає перевагу стриманості.

4. Як вибрати за типом фігури

Високий і стрункий: підійдуть будь-які фасони, особливо бордшорти та укорочені моделі.

Міцна статура: вибирай шорти середньої довжини з прямим кроєм та мінімалістичним дизайном.

Невисоке зростання: краще вибирати укорочені моделі з високою посадкою та вертикальними принтами – вони візуально витягують силует.

5. Матеріали та технології

Поліестер і нейлон з водовідштовхувальним просоченням швидко сохнуть і стійкі до вигоряння.

Еластан у складі забезпечує еластичність і свободу рухів.

Антибактеріальні вставки та захист від УФ все частіше зустрічаються в моделях преміум-класу.