Як підібрати чоловічі плавальні шорти: комфорт, стиль та впевненість на пляжі

Пляжний сезон – це не лише про відпочинок, а й про стиль. Чоловічі плавальні шорти у новому році стають не просто функціональною річчю, а частиною образу, що відображає індивідуальність, смак та впевненість. Сучасні моделі які презентує інтернет-магазин Fashion-ua поєднує у собі комфорт, технологічність та виразний дизайн. Розберемося, які фасони, кольори та деталі будуть актуальними, і як підібрати ідеальні шорти під фігуру та стиль життя.
1. Актуальні фасони сезону
Класичні шорти середньої довжини
Довжина до середини стегна або трохи вище за коліно.
Універсальні: підходять для плавання, прогулянок та пляжних вечірок.
Часто виконані з швидковисихаючих тканин із сітчастою підкладкою.
Бордшорти
Подовжені моделі без внутрішньої підкладки.
Ідеальні шорти для серфінгу, активних ігор та пляжного спорту.
У наступному році популярні моделі з геометричними принтами та ретро-відсилками.
Укорочені шорти
Довжина вища за середину стегна.
Повернення до естетики 70-х та 80-х.
Підходять для впевнених у собі чоловіків, особливо у поєднанні з яскравими квітами та принтами.
Гібридні шорти (від пляжу до бару)
Моделі, які можна носити і у воді, і у місті.
Часто виконані із щільного, але швидковисихаючого матеріалу.
Ідеальні для подорожей та активного відпочинку.
2. Посадка та комфорт
Середня посадка – універсальний вибір, що забезпечує комфорт та свободу рухів.
Еластичний пояс із шнурком – тренд сезону. Він забезпечує надійну фіксацію та зручність.
Внутрішня сітка – важлива для підтримки та гігієни, особливо при активному плаванні.
3. Кольори та принти 2027 року
Пастельні відтінки: м’ятний, лавандовий, курно-блакитний – створюють розслаблений настрій.
Тропічні та флоральні принти: повертаються у дусі ретро-естетики.
Геометрія та блоки кольору: натхненні стилем Bauhaus та модернізмом.
Класика: темно-синій, чорний, хакі – для тих, хто віддає перевагу стриманості.
4. Як вибрати за типом фігури
Високий і стрункий: підійдуть будь-які фасони, особливо бордшорти та укорочені моделі.
Міцна статура: вибирай шорти середньої довжини з прямим кроєм та мінімалістичним дизайном.
Невисоке зростання: краще вибирати укорочені моделі з високою посадкою та вертикальними принтами – вони візуально витягують силует.
5. Матеріали та технології
Поліестер і нейлон з водовідштовхувальним просоченням швидко сохнуть і стійкі до вигоряння.
Еластан у складі забезпечує еластичність і свободу рухів.
Антибактеріальні вставки та захист від УФ все частіше зустрічаються в моделях преміум-класу.