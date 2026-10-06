Визначено учасників з Львівщини для IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор

Хто зі Львівщини поїде на IV літні Юнацькі Олімпійські ігри?

У змаганнях, що охоплять три міста — Дакар, Діамніадіо та Салі, виступлять близько 2700 юних спортсменів у 35 дисциплінах.

З 31 жовтня по 13 листопада у Сенегалі відбудуться IV літні Юнацькі Олімпійські ігри. Спортсмени з понад трьох тисяч учасників змагатимуться в 35 видах спорту, а події розгорнуться одразу в трьох містах — Дакарі, Діамніадіо та Салі.

Українську збірну представлятимуть 38 атлетів: 11 юнаків і 27 дівчат, які виступатимуть у 14 різних видах спорту.

Львівщину на Іграх представить четверо спортсменок. Двоє увійшли до основного складу, а двоє — до резервного:

Анастасія Сатурова – кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту (шосе) (основний склад). Тренери: Анастасія Дуб, Володимир Савчин. Аліна Дмитрук – майстер спорту України міжнародного класу з фехтування (основний склад). Тренери: Зоряна Семеряк, Андрій Орліковський. Марія Александрова – майстер спорту України з бадмінтону (резерв). Тренери: Єлизавета Жарка, Оксана Гречанюк. Поліна Нагорна – кандидат у майстри спорту України зі спортивної гімнастики (резерв). Тренери: Галина Орбан, Юстина Промкіна.

«Ці змагання — це не лише боротьба за перемогу, а й формування іміджу України на міжнародній арені. Це можливість залишити яскраві спогади і досвід на все життя. Бажаю нашим спортсменкам не тільки успішних виступів, а й приємних емоцій», — зазначив директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації Роман Хімʼяк.

До організаційної роботи Ігор долучиться також представниця Львівщини, тренерка зі спортивної гімнастики Олена Райтер. Вона увійшла до складу суддів та офіційних осіб, запрошених Організаційним комітетом змагань.

Склад української національної збірної сформували на основі подань національних федерацій та затвердив Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України.